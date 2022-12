Aston Martin: Fernando Alonso ganz anders als Vettel

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso sass beim Nachsaisontest in Abu Dhabi erstmals im Aston Martin-Renner. Teamchef Mike Krack ist vom Spanier tief beeindruckt.

Beim Nachsaisontest von Abu Dhabi hat Formel-1-Star Fernando Alonso sein Debüt im Aston Martin gegeben, als Leihgabe von Alpine, sein Vertrag mit den Franzosen läuft erst am 31. Dezember aus. Daher sahen wir den Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006 hier in einem schwarzen Overall (nur mit dem Fahrernamen) und mit einem schwarz/weissen Helm (mit einer blauen 14), am Auto wurden fast alle Aufkleber von Sponsoren entfernt (bis auf Pirelli und Aston Martin auf der Fahrzeugnase und ein FIA-Logo an der Flanke des Rennwagens).

Die ersten Eindrücke des 41-Jährigen zum Aston Martin: «Es war nicht nur ein tolles Gefühl, für eine Kult-Marke wie Aston Martin auf die Bahn zu gehen, ich habe auch erlebt, wie viel Talent hier an der Arbeit ist, und das stimmt mich für das kommende Jahr sehr optimistisch. Ich habe 97 Runden gedreht und sehr viel lernen können, ich bin glücklich.»

Glücklich sind auch die Angestellten von Aston Martin. Teamchef Mike Krack über den Arbeitsbeginn des Asturiers: «Ich bin tief beeindruckt, vor allem über die Art und Weise, wie Fernando kommuniziert. Er war sehr freundlich und offen, transparent, sachbezogen, besser hätte dieser Tag nicht laufen können.»

Auf die Frage, wie sich die Arbeit von Alonso mit jener von Sebastian Vettel vergleichen lassen, meint Krack: «Ganz anders, denn die beiden haben einen völlig unterschiedlichen Hintergrund. Einer ist Latino, einer ist Deutscher, das ist etwas völlig Anderes. Was sie gemein haben, das ist dieses Zielgerichtete, sie denken einzig und allein nur daran, wie wir uns verbessern können.»

Alonso gilt als Motivator und Mike Krack bestätigt: «Ich habe noch immer lebhaft vor Augen, wie sehr sich Fernando in Mexiko nach seinem Ausfall geärgert hat, weil der siebte Platz flöten ging. Mehr muss man über Hingabe nicht sagen. Ein solch motivierter Fahrer steckt das Team an, und ich habe das in Abu Dhabi erlebt – wie happy unsere Leute sind, dass Alonso für uns fährt. Der Funke ist bereits übergesprungen.»



Aston Martin-Technikchef Dan Fallows ergänzt: «Wir brauchen Piloten, die überaus genau beschreiben können, was der Wagen macht. Wir wollen 2023 ein erheblich besseres Auto auf die Bahn bringen, und Fernando wird uns mit seiner gewaltigen Erfahrung dabei helfen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8