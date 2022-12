Mick Schumacher: Bei Haas zu wenig Zeit bekommen?

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost sagt: «Ein junger Fahrer braucht in der Formel 1 drei Jahre, um das ganze Handwerk zu lernen.» Hatte demnach Mick Schumacher im US-amerikanischen Haas-Rennstall zu wenig Zeit?

Früher sprachen wir in der Formel 1 bei einem Neuling vom Lehrjahr, und in der ersten Saison soll ein junger Pilot auch Fehler machen dürfen. AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat mit zahlreichen aufstrebenden Fahrern gearbeitet, der Tiroler ist der Ansicht: «Um sich das komplette Rüstzeug im GP-Sport anzueignen, dazu braucht ein Pilot drei Jahre. Erst dann zeigt sich, was wer wirklich kann.»

Wenn wir das umsetzen auf die zwei Jahre von Mick Schumacher bei Haas, hat der 23-jährige Deutsche dann zu wenig Zeit erhalten beim US-amerikanischen Rennstall Haas? Nach zwei Saisons erhielt Mick keinen neuen Vertrag, er wurde durch den erfahrenen Nico Hülkenberg ersetzt.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagte uns in einer Medienrunden dazu: «Natürlich kann Mick nicht den Erfahrungsschatz eines Hülkenberg bringen, der zudem für verschiedene Rennställe gefahren ist. Erfahrung braucht Zeit, natürlich ist das etwas, das wir Mick nicht vorwerfen können. Aber Zeit ist eben derzeit genau das, was wir nicht haben. Wir müssen uns im Mittelfeld behaupten, und dazu brauchen wir Piloten wie Nico oder Kevin Magnussen.»

«Ich würde Mick nie unterstellen, er sei Schuld an unserem Platz in der Weltmeisterschaft. Wir haben in der Formel 1 gut begonnen, in der Folge haben wir stagniert, und dann sind wir sogar eher zurückgefallen, und das lag nicht an Schumacher. Erst 2022 haben wir wieder Fortschritte gemacht, aber unsere Saison war ein einziges Auf und Ab. Wir brauchen Fahrer, die die bestmögliche Chance bieten, konstant Punkte sammeln zu können.»

Bekommen junge Piloten in der modernen Formel 1 zu wenig Zeit, um sich zu entwickeln? Der Südtiroler Steiner antwortet: «In gewisser Weise hat Mick Recht. Er hatte nun zwei Jahre bei uns, aber vorher hat ein junger Fahrer kaum Möglichkeiten, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten.»



Es fällt auf: Ende 2020 trennte sich Haas von den erfahrenen Magnussen und Romain Grosjean, um 2021 mit den jungen Nikita Mazepin und Mick Schumacher zu fahren. Nun genau das Gegenteil: Haas stellt wieder um auf ein erfahrenes Piloten-Duo? Wieso dieser Gesinnungswechsel?



Steiner weiter: «Weil wir nicht mehr das gleiche Haas-Team wie Anfang 2021 sind. Wir wussten, dass jene Saison ganz schwierig wird, weil wir unsere Ressourcen auf die Entwicklung des neuen Flügelautos 2022 bündelten. Und nun haben wir, jedenfalls zeitweise, zeigen können, dass wir im Mittelfeld gut mithalten können. Aber dazu brauchen wir wie gesagt erfahrene Hände am Lenkrad.»



«Junge Fahrer sind immer ein gewisses Risiko. Gut, heute wissen wir, die Formel-2-Fahrer George Russell, Charles Leclerc und Lando Norris sind alle herausragende Rennfahrer. Aber so ganz genau weisst du das vorher eben nicht. McLaren holt für 2023 Oscar Piastri. Alle stufen den Australier als fabelhaftes Talent ein, aber ganz ehrlich – nicht einmal bei McLaren wissen sie, ob das alles so kommen wird wie erhofft.»





