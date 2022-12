Formel-1-WM 2023: Sechs Sprints, die Orte stehen fest

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte angekündigt, das Sprintformat auszubauen, nun steht fest, wo so gefahren wird: in Baku, Spielberg, Francorchamps, Losail, Austin und São Paulo.

Stefano Domenicali, seit 2021 Geschäftsleiter der Formel 1, hat verschiedene Male betont: «Wir fahren unsere Antennen in jede Richtung aus, wenn es darum geht, unseren Sport attraktiver zu gestalten.» Dazu gehört der Ausbau des Programms, sei dies punkto Anzahl Rennen (2023 derzeit 23 Läufe geplant) oder punkto Sprint-Format.

Nach der umstrittenen Einführung von Sprint-Rennen 2021, mit jeweils drei dieser Samstag-Rennen auch 2022, wird es im kommenden Jahr doppelt so viele Mini-GP geben. Gemäss der Formel 1 wurde eine Studie in Auftrag gegeben, welche Strecken sich besonders für dieses Format eignen. Basierend darauf gibt es 2023 an diesen sechs Rennwochenenden Sprints:

29. April: Baku (AZ)

1. Juli: Spielberg (A)

29. Juli: Francorchamps (B)

7. Oktober: Losail (Q)

21. Oktober: Austin (USA)

4. November: São Paulo (BR)

Stefano Domenicali: «Wir erleben zunehmende Begeisterung für Sprint-Wochenenden, und wir freuen uns, dass wir dieses Format erstmals auch in den USA zeigen können. Wir bleiben überzeugt, dass wir mit drei Tagen Action den Fans Mehrwert bieten.»

Zur Erinnerung – das Sprintformat sieht so aus:

Freitag: Erstes Training, dann Qualifikation für den Sprint

Samstag: Zweites Training, dann Sprint

Sonntag: Grand Prix



In Interlagos 2022 haben die Fans den besten aller Sprints erlebt, mit Zweikämpfen hüben und drüben. Vielleicht hat das Format doch etwas für sich. Am Ende hatte Mercedes-Fahrer George Russell die Nase vorn, einen Tag später gewann der junge Engländer seinen ersten Grand Prix.



Für 2023 ist angedacht, dass die Fahrer im Sprint die Heckflügel ihrer Autos schon nach einer Runde flachstellen dürfen, das soll noch mehr Action garantieren.





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes





Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format