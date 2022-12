Audi in der Formel 1: Virtuell ab sofort schon dabei

Es dauert noch eine Weile, bis Audi 2026 zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start gehen wird. Virtuell ist die Marke mit den vier Ringen aber ab sofort dabei – im offiziellen F1-Game EA Sports F1 von Codemasters.

Seit August ist klar: Audi wird ab 2026 in der Formel-1-WM mitkämpfen. Dies bestätigte der deutsche Autobauer im Rahmen des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Dabei wurde auch ein Showcar mit einer speziellen Audi-Lackierung präsentiert. In diesem Look können die GP-Fans Audi bereits virtuell antreten lassen.

Denn das Audi-Showcar steht den Spielern des offiziellen F1-Games ab sofort mit dem jüngsten In-Game-Update zur Verfügung. «Es ist nicht selbstverständlich, schon drei Jahre vor unserem ersten Renneinsatz ein Teil der offiziellen Simulation der Formel 1 zu sein», sagt Henrik Wenders, Leiter der Marke Audi.

«Unser Showcar hat mit seinem markanten Design und der für Audi im Motorsport typischen Farbgebung vom ersten Moment an für viel Aufsehen gesorgt. Überall, wo es im Einsatz ist, sind die Reaktionen überaus positiv. Ich bin überzeugt, dass unser Showcar auch in der virtuellen Welt viele Fans gewinnen wird», fügt Wenders an.

EA Sports gilt als einer der führenden Entwickler von Sportsimulationen für Spielkonsolen und PC. F1 22 ist der neueste Teil des offiziellen Videospiels der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, das für PlayStation, Xbox und PC erhältlich ist – auf dem PC auch im VR-Modus. Alle aktuellen Teams, Fahrer und Strecken sind im Spiel enthalten. Das Showcar von Audi ist Teil des sogenannten «Podium Pass Series 4 VIP tier» für zusätzlichen In-Game-Content.

«Die Ankündigung von Audi, in die Formel 1 einzusteigen, hat für grosse Begeisterung gesorgt», sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. «Wir freuen uns, den Spielenden von EA Sports F1 22 im Rahmen der Podium Pass Series 4 die tolle Launch-Lackierung anbieten zu können. Audi kann sich damit vor dem Debüt im Jahr 2026 als Titelanwärter in der virtuellen Welt etablieren.»

In der realen Welt wird Audi ab der Saison 2026 zusammen mit Sauber Motorsport mit einem eigenen Werksteam an den Start gehen. Die ersten Testfahrten sollen 2025 stattfinden. Die Formel-1-Antriebseinheit des Autoherstellers, die den Vorgaben für die Formel-1-Motoren ab 2026 entsprechen wird, entsteht am Standort Neuburg an der Donau.