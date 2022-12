Dank Max Verstappen: Zandvoort-GP bis 2025 bestätigt

Die Formel 1 hat ein Abkommen zur Austragung des Grossen Preises der Niederlande in Zandvoort bis Ende 2025 verlängert. Dank Max Verstappen ist das nächstjährige Rennen bereits ausverkauft.

Keine Tickets sind heisser begehrt als jene für den niederländischen Grand Prix in den Dünen von Zandvoort: Der WM-Lauf von 2023 ist bereits ausverkauft, und Ende August 2023 werden wir eine weitere rauschende Motorsport-Party mit dem überaus begeisterungsfähigen Publikum erleben.

Max Verstappen hat in den Niederlanden einen Formel-1-Boom erzeugt, die Orange-Hemden sind fester Bestandteil der GP-Zuschauermenge, weltweit. Das Heimrennen des zweifachen Weltmeisters ist nun bis Ende 2025 gesichert – die Formel 1 hat die vorzeitige Verlängerung eines Abkommens für jenen WM-Lauf bestätigt, der 2021 nach 36 Jahren Pause wieder ins Programm aufgenommen wurde.

Zandvoort ist ein Paradebeispiel der Formel 1 für Nachhaltigkeit: 99 Prozent der Besucher mit Grundeintritt reisten mit öffentlichem Verkehr an (Zug und Bus), mit dem Fahrrad oder zu Fuss.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Dieser Grand Prix hat sich in kürzester Zeit zu einem Favoriten vieler Fans entwickelt. Auf dem Renngelände ist eine fabelhafte Energie zu spüren, eine tolle Veranstaltung für die ganze Familie. Die Art und Weise, wie die Niederländer ihr Rennen veranstalten, hat die Latte höher gelegt – punkto Organisation, Unterhaltung, Nachhaltigkeit. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Abkommen verlängern konnten.»



Ex-GP-Fahrer Jan Lammers, Sportdirektor des niederländischen Grand Prix: «Wir freuen uns sehr auf die kommenden Jahre, zumal wir nun mit Max Verstappen und Nyck de Vries zwei Piloten am Start haben. Wir arbeiten auf Hochdruck am Ausbau unseres Unterhaltungs-Programms für 2023. Es ist eine Ehre für uns, im gleichen Kalender zu stehen mit Welt-Städten wie Las Vegas oder Monte Carlo.»



Zwei Fahrer am niederländischen GP-Wochenende, das gab es letztmals vor 45 Jahren – 1977 mit Michael Bleekemolen und Boy Hayje.

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format