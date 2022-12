Max Verstappen: «Der erste Titel ist emotionaler»

Max Verstappen durfte in Bologna die WM-Trophäe in Empfang nehmen

Formel-1-Champion Max Verstappen verglich bei der FIA-Gala in Bologna seine beiden Titelerfolge miteinander und erklärte, warum sich der zweite Gesamtsieg ganz anders angefühlt hat.

Max Verstappen hat ein starkes Jahr hinter sich. Nachdem er den WM-Titel 2021 in der letzten Rennrunde erobern konnte, erlebte der Red Bull Racing-Star einen schwierigen Saisonauftakt mit zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen. Für sein Team begann die Saison sogar mit einem Doppelausfall in Bahrain.

Doch Verstappen und seine Mannschaft liessen sich davon nicht entmutigen, sie beseitigten die Zuverlässigkeitsprobleme und der Niederländer konnte in der Folge mit 15 GP-Siegen einen neuen Saison-Rekord aufstellen. Bei der FIA-Preisverleihung in Bologna blickte der 25-Jährige nochmals auf seine Titel-Erfolge zurück und wagte auch eine Vergleich.

«Der zweite Titel fühlt sich ganz anders an, und das sollte auch so sein. Denn du arbeitest dein ganzes Leben auf das Ziel hin, Formel-1-Weltmeister zu werden, deshalb ist der erste Titelgewinn auch sehr emotional». erklärte Verstappen. «In diesem Jahr war es ganz anders als im vorangegangenen.»

«Ich denke, wir waren konkurrenzfähiger als noch 2021 und es machte auch mehr Spass, wegen der Art und Weise, wir wir als ganzes Team gearbeitet haben. Wir haben diesmal nicht nur die Fahrer- sondern auch die Konstrukteurswertung für uns entschieden. Und wir feierten sehr viele Siege», fasste der 35-fache GP-Sieger zusammen. «Deshalb würde ich sagen, dass dieser Titelkampf besser war und sich mehr gelohnt hat. Aber der erste Titel wird immer der emotionalere bleiben.»

