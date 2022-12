Lewis Hamilton: Aufmunternde Worte ans Team

Lewis Hamilton und George Russell statteten dem Chassis-Werk von Mercedes in Brackley einen Besuch ab und der siebenfache Weltmeister nutzte die Gelegenheit, um seine Mannschaft aufzumuntern und anzufeuern.

Das Mercedes-Team hat in diesem Jahr eine bittere Pille schlucken müssen: Das Team, das zuvor jahrelang dominiert hatte, vertat sich bei der Konstruktion des ersten Silberpfeils der neuen Fahrzeuggeneration. Das Werksteam gab natürlich nicht auf und entwickelte eifrig weiter – und beim zweitletzten Rennen der Saison in São Paulo bescherte Aufsteiger George Russell seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg.

Lewis Hamilton machte mit dem zweiten Platz das Glück perfekt, er selbst erlebte seine erste sieglose Formel-1-Saison. Dennoch fand er viele nette Worte für seine Mannschaft, als er dem Chassis-Werk in Brackley zusammen mit Russell einen Besuch abstattete. «Ich war noch nie so stolz auf jeden Einzelnen von euch, weil ihr nie aufgehört habt, alles zu geben und nie aufgegeben habt», lobte er.

«Und es wäre ein Leichtes gewesen, angesichts der ganzen Ereignisse in diesem Jahr den Mut zu verlieren», weiss der Brite. «Aber das habe ich bei keinem von euch gesehen. Jeder Einzelne war auch so wichtig, als es darum ging, wieder an die Spitze zurückzukehren. Und es war ein unglaubliches Gefühl, am Ende diesen Doppelsieg zu feiern.»

«Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich weiss, dass speziell die nächsten Monate eine wirklich schwierige Zeit für alle sein werden. Aber lasst uns weiter hart arbeiten und ich bin überzeugt, dass wir nach einem schwierigen Jahr sehr viel besser vorbereitet sind auf 2023», fügte Hamilton an.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8