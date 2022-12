Charles Leclerc: «Das war sehr frustrierend»

Im Rahmen der FIA-Preisverleihung in Bologna blickte Charles Leclerc noch einmal auf die Saison 2022 zurück und zog Bilanz. Der Monegasse erklärte auch, was ihn besonders frustriert hat.

Charles Leclerc schaffte es im letzten Rennen in Abu Dhabi, den zweiten WM-Rang zu erobern und sich damit zwischen die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez zu schieben. Der Ferrari-Pilot eroberte drei Siege, 8 weitere Podestplätze und neun Poles und feierte damit seine bisher erfolgreichste Saison mit dem Ferrari-Team.

Dass er am Ende den zweiten WM-Rang belegte, war keine allzu grosse Befriedigung, gestand der Monegasse am Freitagabend bei der FIA-Preisverleihung in Bologna. «Wenn ich aber auf die Saison zurückblicke, dann war es ein gutes Jahr, speziell wenn man 2020 und 2021 betrachtet, das waren zwei sehr schwierige Jahre für uns», fügte er gleichzeitig an.

Und Leclerc betonte: «Es war nicht selbstverständlich, dass wir danach einen derart guten Fortschritt erzielen und sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung jeweils den zweiten Platz erzielen würden. Darüber freue ich mich also sehr.»

«Wenn man sich aber die Saison im Detail anschaut, dann sieht man, dass es einen Mittelteil gab, der sehr frustrierend war. Wir haben es am Rennsonntag jeweils nicht hinbekommen, und das war wirklich schwierig. Ich habe also gemischte Gefühle, was diese Saison angeht. Aber der zweite Platz ist ziemlich gut und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr einen weiteren Schritt nach vorne machen können.», ergänzte der 25-Jährige, der auf eine anstrengende Woche zurückblickte.

«Ich war in Fiorano und habe dort getestet, aber nicht nur. Diese Woche war eine keine Katastrophe, ich war in ganz Italien, nun bin ich ziemlich müde. Aber heute Nacht ist es okay, ich werde hier meinen Pokal entgegennehmen, was natürlich immer schön ist», verriet Leclerc.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8