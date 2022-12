Christian Danner zu Ferrari 2023: Düstere Prognose

Charles Leclerc und Carlos Sainz in Singapur

​Der langjährige Formel-1- und DTM-Pilot Christian Danner spricht über die Zukunft von Ferrari nach der Kündigung von Teamchef Mattia Binotto und über das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell.

Schon nach der Sommerpause Ende August war für Christian Danner klar, wo die Reise hingehen würde. Der langjährige Formel-1-Experte von RTL sagte damals: «Die Vorentscheidung ist längst gefallen. Max Verstappen ist de facto Weltmeister. Es dauert noch ein bisschen, bis er es auch rein rechnerisch ist. Aber wer soll den Niederländer denn noch einholen? Kein Mensch.»

«Mercedes schwächelt immer noch ein bisschen, und Ferrari baut immer wieder neue Fehler ins System ein und ist auch vom Speed her in den meisten Rennen nicht mehr auf Augenhöhe. Bei Red Bull Racing können sie schon bald die Champagnerflaschen kaltstellen.»

Beim Grossen Preis von Japan war es dann so weit: Max Verstappen sicherte sich seinen zweiten Titel in Folge, in Austin war für RBR der erste Konstrukteurs-Pokalsieg seit 2013 Tatsache.

Inzwischen ist viel passiert: Mercedes-Benz hat doch noch einen Grand Prix gewonnen (erster Formel-1-Siege des jungen George Russell, in Brasilien), Lewis Hamilton ist nur WM-Sechster geworden, sein schlechtestes Ergebnis in 16 Jahren Königsklasse, und Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat gekündigt.

Der 64-jährige Münchner Christian Danner sagt jetzt im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 über Mercedes: «Das war von den Persönlichkeiten her eine interessante Paarung, weil Lewis Hamilton sein Ego normalerweise mit dem Jumbo-Jet einfliegen lässt und George Russell eher eine Quasselstrippe ist, die unvoreingenommen an die Sache rangeht. Diese beiden in einem Team zu haben, das finde ich sehr spannend.»

Danner kritisiert Ferrari und wagt eine düstere Prognose: «Es gibt ein Zauberwort in der Formel 1, wie man Erfolg haben kann, und das heisst Kontinuität.»



«Auch wenn es mal nicht so gut läuft, ist es besser, die Probleme zu analysieren, vielleicht auch mal umzustrukturieren, aber innerhalb einer grossen Konstruktion weiterzuarbeiten. Ich befürchte, dass Ferrari durch den Weggang von Mattia Binotto um drei Jahre zurückgeworfen wird.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8