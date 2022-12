Mick Schumacher, Nico Hülkenberg: So geht’s weiter

​Der routinierte Nico Hülkenberg hat bei Haas den Wagen des jungen Mick Schumacher übernommen. Christian Danner schätzt ein, wie es mit den Karrieren seiner beiden Landsleute 2023 weitergeht.

Mick Schumacher hat nach zwei Jahren Formel 1 keinen Stammplatz mehr, ausgerechnet sein deutscher Landsmann Nico Hülkenberg übernimmt den Haas-Rennwagen und bestreitet 2023 die erste volle GP-Saison nach drei Jahren als Reservist.

Wie geht es mit der Laufbahn von Hülkenberg und Schumacher weiter? Darüber hat sich auch der frühere Formel-1- und DTM-Fahrer Christian Danner Gedanken gemacht. Der Münchner sagt im AvD Motor & Sport Magazin zum Aus für Mick Schumacher: «Formel 1 bleibt eben Formel 1 – das ist kein Zuckerschlecken.»

«Mick war in den Nachwuchsserien extrem erfolgreich: Er hat die Meisterschaften der Formel 3 und Formel 2 gewonnen. Die Formel 1 ist aber die Gegend, wo Schluss mit lustig ist. Dieses Erlebnis hatte Mick diese Saison mit Kevin Magnussen. Ich drücke Mick die Daumen, dass er in Zukunft wieder einen Platz im Feld finden wird.»

«Die Entscheidung von Haas gegen Schumacher und für Hülkenberg war für mich nachvollziehbar. Ich glaube, dass es an der Zeit war, das Team zu wechseln, denn man ging sich da wohl gegenseitig etwas auf den Keks.»



«Es war besser für Mick, unter Umständen einen Test-Vertrag bei Mercedes zu nehmen – um dort in einem Top-Auto dazuzulernen. Wir werden Mick Schumacher wiedersehen, da bin ich mir ganz sicher, weil er grundsätzlich ein sehr guter Formel-1-Fahrer ist.»



Wie sieht Christian Danner die Lage von Nico Hülkenberg? Der 64-jährige Münchner weiter: «Grundsätzlich ist Nico ein Spitzenpilot. Dadurch, dass er diese Pause hatte, ist es schwer, seine Form im Detail zu definieren. Kann er einem Magnussen nicht nur Paroli bieten, sondern ihn auch schlagen? Ich bin mal optimistisch und traue ihm das zu. Er hat vor der Formel 1 alles gewonnen und im GP-Sport war er immer eine sichere Bank. Er ist genau das, was Haas-Teamchef Günther Steiner haben will.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8