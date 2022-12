Wer ist der neue McLaren-Teamchef Andrea Stella?

​Andreas Seidl verlässt McLaren, neuer Teamchef beim englischen Traditionsrennstall wird Andrea Stella (51). Der Italiener aus Ovieto (Toskana) sagt: «Diesen Posten erhalten zu dürfen, ist ein Privileg.»

Mattia Binotto als Teamchef von Ferrari Ende Dezember weg, ersetzt wird er durch Fred Vasseur. Der Franzose damit bei der Sauber-Gruppe weg, dort als CEO ersetzt durch den Deutschen Andreas Seidl. Damit der Posten des McLaren-Teamchefs unbesetzt? Keineswegs – der Italiener Andrea Stella, 2015 mit Fernando Alonso von Ferrari zu McLaren gekommen und zuletzt Renndirektor, ist von McLaren-CEO Zak Brown zum Teamchef befördert worden.

Für viele Formel-1-Fans ist Stella ein kaum Bekannter, denn er stand bislang selten im Rampenlicht. Andrea ist Teil einer Umstrukturierung bei McLaren, die im Jahre 2025 reife Früchte erzeugen soll, und er hat in den letzten Saisons alle Schritte mitgemacht, zuletzt an der Seite von Andreas Seidl – aus Gründen der Kontinuität und seiner Erfahrung ist er eine naheliegende Wahl, keine Notlösung.

Stella, vor Jahren als Renningenieur an der Seite von Michael Schumacher, Kimi Räikkönen und Fernando Alonso, bringt gemäss Zak das notwendige Rüstzeug mit: «Andrea ist ein überaus erfahrener und hochgeschätzter Mann, seine Arbeit an den Rennstrecken spricht für sich.»

Stella, vor 51 Jahren in Ovieto (Toskana) geboren, sagt: «Es ist ein Privileg, den Posten des Teamchefs von McLaren zu übernehmen. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Wir wissen, dass wir vor grossen Aufgaben stehen. Aber mit einem Team aus so talentierten, erfahrenen und hingebungsvollen Mitarbeitern packen wir das.»

McLaren-CEO Brown: «Andreas hat mich sehr früh darüber informiert, dass er gerne eine neue Aufgabe annehmen würde, wenn sein Vertrag bei McLaren Ende 2025 ausläuft. Mit seinem Hintergrund war mir sofort klar, was diese Aufgabe sein würde. Wir dachten, wir arbeiten zusammen noch drei Jahre weiter, dann ziehen wir Andrea Stella nach.»



Der 51-jährige Kalifornier wurde dann von den Entwicklungen überrascht: «Aber in der Formel 1 können sich die Dinge schnell ändern. Mattia Binotto deponierte bei Ferrari seine Kündigung, es wurde klar, dass Fred Vasseur Sauber verlassen würde, und schon klingelte das Telefon, am anderen Ende war Sauber-Besitzer Finn Rausing. Er fragte mich, ob wir Andreas vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen würden.»



«Meine Reaktion war – wenn Andrea Stelle den Posten will und wir ihn ohnehin befördern wollen, dann können wir das auch gleich tun, und alle sind am richtigen Ort für die Zukunft. Die Gespräche mit Andrea waren sehr gut, er akzeptierte. Das alles passierte in sehr kurzer Zeit.»



Andrea Stella: «Zusammen mit Andreas haben wir McLaren fit gemacht für die Zukunft, diesen Weg wollen wir weiter gehen.»