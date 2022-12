Ralf Schumacher zum Capito-Aus: «Williams ungeduldig»

​Knall beim Traditionsrennstall Williams: Teamchef Jost Capito weg, Technikchef François-Xavier Demaison weg. Auch für den Sky-F1-Experten Ralf Schumacher kam das ziemlich überraschend.

Also dieses Tempo ist selbst für die Formel 1 ziemlich erstaunlich. In einem Zeitraum von eben mal 15 Stunden passierte das hier: Williams bestätigt, dass Teamchef Capito und Technikchef Demaison gehen. Fred Vasseur wird von Sauber verabschiedet. Fred Vasseur wird von Ferrari begrüsst. Andreas Seidl wird von McLaren verabschiedet. Andreas Seidl wird von Sauber begrüsst (was von Audi begrüsst wird). Andrea Stella rückt bei McLaren auf den Posten von Seidl. Jetzt einmal tief durchatmen!

Ralf Schumacher hat im Laufe seiner 180 Grands Prix langen Formel-1-Rennfahrerlaufbahn ja schon Einiges erlebt, aber das war nun auch für den heutigen GP-Experten unserer deutschen Kollegen von Sky ganz schön viel auf einmal.

Der sechsfache GP-Sieger und WM-Vierte von 2001 und 2002 sagt zum Vorgehen von Williams: «Das hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Investoren etwas ungehalten sind, unglücklich mit dem Erfolg.»

Tatsächlich ist Williams nach WM-Rang 8 im Konstrukteurs-Pokal 2021 in der vergangenen Saison 2022 abgerutscht auf den zehnten und letzten Rang. 2021 wurden 23 Punkte gesammelt, 2022 waren es nur acht. Offenbar zu wenig für die US-amerikanischen Williams-Besitzer Dorilton Capital.



Der 47-jährige Schumacher sagt weiter: «Für Jost tut mir das fast ein bisschen leid, denn ich glaube, da war die Chefetage etwas zu ungeduldig. Capito hätte mehr Zeit gebraucht. Ich gehe davon aus, dass auch für ihn selber die Trennung überraschend gekommen ist.»



Tatsächlich deutete nichts in Gesprächen mit Capito beim WM-Finale von Abu Dhabi auf eine kommende Trennung hin.



Ralf Schumacher erinnert daran, dass neben Capito auch jener François-Xavier Demaison Williams verlässt, der von Capito dort als Technikchef installiert wurde. Ralf: «Für mich ist das ein Anzeichen dafür, dass der Deutsche und seine Begleiter unter den Erwartungen der Team-Eigner geblieben sind.»



Noch ist völlig unklar, wer bei Williams das Ruder übernehmen wird. Ralf Schumacher glaubt: «Das wird intern besetzt.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8