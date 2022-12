Fernando Alonso: GP-Auto wird im Februar enthüllt

Das Aston Martin Team hat bereits den Termin für die Präsentation des GP-Renners von Fernando Alonso und Lance Stroll bekanntgegeben. Der grüne Renner wird im Februar erstmals den Formel-1-Fans gezeigt.

Während die GP-Stars bereits die wohlverdiente Winterpause geniessen, wird hinter eifrig an den Formel-1-Autos für die Saison im nächsten Jahr gearbeitet. Die Entwicklung läuft bereits seit Monaten, und die neuen GP-Renner bekommt nur ein kleiner Kreis zu sehen, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die meisten Rennställe zeigen ihre Autos kurz vor dem ersten Vorsaisontest, der im nächsten Jahr am 23. Februar beginnt und am 25. Februar endet. Die Saison startet am Wochenende des 5. März in Bahrain. Zehn Tage zuvor, am Montag, 13. Februar, wird Aston Martin den Schleier lüften und den GP-Renner für 2023 erstmals zeigen.

Mit dem AMR23 wird neben dem bisherigen Stammpiloten Lance Stroll auch der zweifache Champion Fernando Alonso auf Punktejagd gehen. Der Spanier, der den Platz des in Formel-1-Rente gegangenen Sebastian Vettel übernimmt, wechselte nach der Saison 2022 von Alpine zum Rennstall aus Silverstone.

Wie schon in den Vorjahren wird das Auto vor einigen geladenen Gästen im neuen Silverstone Campus des Teams enthüllt. Die Fans dürfen die Präsentation in den sozialen Medien live mitverfolgen. Die entsprechende Veranstaltung beginnt um 20 Uhr MEZ.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format