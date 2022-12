Gut für Nico Hülkenberg: Kevin Magnussen optimistisch

Haas-Pilot Kevin Magnussen konnte in diesem Jahr ein starkes Formel-1-Comeback bejubeln. Der Däne, der sich in Brasilien die Pole gesichert hatte, blickt auch zuversichtlich aufs nächste Jahr.

Kevin Magnussen wurde nach dem Rausschmiss des Russen Nikita Mazepin erst spät in dieser Saison von Haas verpflichtet. Das hielt den Dänen aber nicht davon ab, sich mit einem starken Ergebnis zurückzumelden: Beim Saisonauftakt in Bahrain sah er die schwarzweiss karierte Flagge als Fünfter und erzielte damit sein bestes Saisonergebnis.

In der ersten Saisonhälfte schaffte er es noch vier weitere Male in die Top-10 und sammelte damit 22 der 35 WM-Zähler, die er in diesem Jahr holen konnte. Der 30-Jährige belegte damit am Ende den 13. Platz in der Fahrer-Wertung. Rückblickend erklärt er bei «Formula1.com»: «Wir waren am Anfang des Jahres wirklich stark.»

«Wir begannen die Saison in Bahrain mit dem fünften Platz, und das war eine grosse Überraschung, denke ich, denn das Team hatte zwei schwierige Jahre hinter sich. Es war ziemlich cool, gleich im ersten Rennen so gut abzuschneiden. Und dann hatten wir natürlich eine sehr starke erste Hälfte des Jahres», freut sich Magnussen, der auch zuversichtlich auf das nächste Jahr blickt.

«Ich denke, dass einige der anderen Teams, wie etwa Alpine und Aston Martin, im Lauf der Saison eine bessere Weiterentwicklung hinbekommen haben. Aber ich sehe keinen Grund, warum wir nicht über den Winter wieder aufholen und nächstes Jahr wieder so loslegen können, wie wir es in diesem Jahr getan haben», fügt der Blondschopf kämpferisch an.

Das lässt auch auf ein starkes Comeback von Nico Hülkenberg hoffen. Der Emmericher wird 2023 zum ersten Mal seit 2019 wieder als Stammfahrer in der Startaufstellung stehen, weil er beim Haas-Team das Cockpit von Mick Schumacher übernehmen wird.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format