Damon Hill: «Ferrari war am Ende nah dran»

Der frühere Formel-1-Pilot Damon Hill vergleicht die Dominanz von Red Bull Racing in diesem Jahr mit der Überlegenheit von Mercedes zum Start der Hybrid-Ära in der Saison 2014.

Als die Formel 1 mit der Saison 2014 in die Hybrid-Ära startete, begann eine dominante Phase für das Mercedes-Team. Diese Erfolgssträhne dauerte mehrere Jahre an, und in der ersten Saison, in der die 1,6-Liter-Turbo-Hybrid-Motoren zum Einsatz kamen, entschieden Lewis Hamilton und Nico Rosberg 16 der 19 Saisonläufe für sich, wobei der Brite elf davon feierte.

Seit 2021 hat aber Red Bull Racing mit Max Verstappen die Nase vorn und während die WM-Entscheidung im vergangenen Jahr noch knapp ausfiel, durften sich das Team aus Milton Keynes und der Niederländer seit der Einführung der neuen Fahrzeuggeneration in diesem Jahr über eine Rekord-Saison freuen.

Der zweifache Champion holte 15 Siege, sein Teamkollege Sergio Pérez kreuzte die Ziellinie zwei Mal als Erster. Somit durfte Red Bull Racing bei 17 der 22 Saisonläufe den Sieg bejubeln. Dennoch bezweifelt Damon Hill, dass Red Bull Racing eine ähnlich dominante Ära erleben wird wie Mercedes in den ersten Jahren mit dem Hybrid-Motor. «Sie sind nicht ganz so dominant wie Mercedes beim Start der Hybrid-Ära», erklärt der Weltmeister von 1996 bei «Sky Sports F1».

«Mercedes musste fast ein bisschen tiefstapeln, weil sich die anderen Teams sonst gegen sie zusammengeschlossen hätten», ist sich der 62-Jährige sicher. «Bei Red Bull Racing war Ferrari am Ende nicht weit weg. Wir können zwar nicht wissen, wie viel sie noch in der Hinterhand hatten. Aber Ferrari war am Ende nah dran und in Brasilien war Mercedes konkurrenzfähig.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8