Saison 2022: Fehlte Lewis Hamilton die Motivation?

In seinem Saisonrückblick spricht der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte Karun Chandhok über die Stärke von Red Bull Racing und das teaminterne Duell bei Mercedes.

Nur noch wenige Tage dauert es, dann ist auch das Jahr 2022 Geschichte, und die GP-Beobachter nutzen die verbleibende Zeit, um einen Rückblick auf die Saison zu wagen. Der frühere GP-Pilot und heutige «Sky Sports F1»-Experte Karun Chandhok nimmt dabei nicht nur die Weltmeister-Truppe von Red Bull Racing unter die Lupe, sondern auch das Mercedes-Team, das eine schwierige Saison hinter sich hat.

Über die Champions sagt der Inder: «Red Bull Racing hat 2021 viele Ressourcen investiert und trotzdem ein Auto für 2022 entwickelt, das schnell war. Das ist etwas, was Mercedes nicht gelungen ist.» Auch Mercedes-Zugpferd Lewis Hamilton kommt im Saisonrückblick natürlich zur Sprache.

Der siebenfache Weltmeister musste zum ersten Mal in seiner Karriere eine Saison ohne GP-Sieg hinnehmen und auch im teaminternen Duell unterlag der WM-Sechste seinem Teamkollegen George Russell, der in seiner ersten Saison im Silberpfeil WM-Vierter wurde.

Über den jungen Briten sagt Chandhok: «Zum Start der Saison sah es wirklich gut aus für Russell, er konnte Lewis im Qualifying regelmässig schlagen. Als dann Lewis zur Saisonmitte hin seine Leistung verbesserte, war das für George eine Art Weckruf.»

Mit Blick auf Hamilton sagt der 38-Jährige: «Ich bin sicher, dass Lewis nicht motiviert war, und das kann ich verstehen. Es erinnerte mich an Senna 1993. Er war der beste Fahrer seiner Generation, kam zum ersten Rennen und sagte: ‚Mein Gott, ich bin nur in der Lage, mich für die dritte Startreihe zu qualifizieren.‘ Wo bleibt da die Motivation? In Barcelona drehte Mercedes dann etwas auf und er stellte sich schliesslich der Herausforderung. Gegen ende des Jahres war er dann wieder vorne dabei.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format