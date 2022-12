Adrian Newey: «Ferrari wird sich nicht ausruhen»

Red Bull Racing-Konstrukteur Adrian Newey ist sich sicher, dass sich die Budgetdeckel-Strafe auf die Performance des Teams auswirken wird. Nicht nur deshalb erwartet er 2023 eine schwierige Saison.

Es war eine geringe Überschreitung der erlaubten Budgetobergrenze, die sich Red Bull Racing im Jahr 2021 geleistet hatte, die Strafe dafür war dennoch beachtlich: Der Rennstall aus Milton Keynes, der in diesem Jahr die Konstrukteurswertung für sich entschieden hat, musste neben der Geldbusse von sieben Millionen Dollar auch eine Reduktion der Aerodynamik-Tests um zehn Prozent für das nächste Jahr hinnehmen.

Konstrukteur Adrian Newey weiss: Das wird eine spürbare Einschränkung für sein Team. In einem Interview, das ab 21. Dezember in voller Länge auf «Red Bull TV» zu sehen ist, sagt er: «Da es keine Tests gibt, ist es sehr schwierig zu sagen, wie viele Zehntelsekunden pro Runde das kosten wird. Aber die Reduzierung der internen Tests bedeutet, dass wir weniger Komponenten und weniger Ideen evaluieren können. Wenn wir sehr clever sind und immer die richtigen Dinge am Modell anbringen, macht es keinen grossen Unterschied.»

«Aber so funktioniert es nicht», stellt der Brite klar. «Es gibt immer einige Teile, von denen man hofft, dass sie funktionieren, was dann aber leider nicht der Fall ist. Es ist also schwierig zu sagen, wie stark die Auswirkungen sein werden, aber es ist sicherlich eine Einschränkung für uns.»

«Ich glaube, es gibt auch eine kleine Regeländerung über den Winter, nämlich die Anhebung der Bodenkante um 50 Millimeter, was sich natürlich winzig anhört, aber in Wirklichkeit eine ziemlich bedeutende aerodynamische Änderung ist», erklärt Newey. «Wie alle Teams, haben wir daran gearbeitet, das Defizit zu verringern, zusätzlich zu der normalen Entwicklung, die von Jahr zu Jahr weitergeht. Ich denke, wir hatten ein gutes Jahr, besonders in der zweiten Saisonhälfte. Wir haben das beste Auto.»

«Aber Ferrari wird sich nicht ausruhen, sondern die Schwachstellen ausmerzen, denn sie hatten ein paar Zuverlässigkeitsprobleme und haben ein paar Fehler an der Box gemacht. Sie werden also gleich zurückkommen. Und dann gibt es da natürlich auch Mercedes. Sie waren ziemlich weit vom Tempo entfernt und haben sich weiterentwickelt. Es wird also mit Sicherheit ein hartes Jahr werden», prophezeit die Fahrzeugdesign-Ikone.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format