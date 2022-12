Max Verstappen zu Alonso: «Immer noch sehr motiviert»

Formel-1-Champion Max Verstappen geniesst es, in der Königsklasse anzutreten. So lange wie Fernando Alonso will er aber nicht im GP-Zirkus bleiben. Stattdessen interessiert er sich für Langstreckenrennen.

Fernando Alonso wird im nächsten Jahr 42 Jahre alt, ans Aufhören denkt der zweifache Weltmeister aber noch lange nicht. 2023 schlägt der bisherige Alpine-Pilot mit Aston Martin ein neues Kapitel auf, mit dem Team aus Silverstone hat er ein mehrjähriges Abkommen abgeschlossen. «Ich fühle mich frisch und motiviert, in bin bereit für weitere Jahre», betonte er erst im Juli.

Dass der Spanier noch nicht müde ist, merkt auch die Konkurrenz. Formel-1-Champion Max Verstappen sagte etwa bei «Viaplay F1 Talks» über den Asturier: «Er ist schnell und motiviert. Jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, fühlt es sich an, als würde ich mit einem 30-Jährigen sprechen, der noch mitten in seiner Karriere steckt. Er liebt es und deshalb ist er noch dabei.»

Er selbst will nicht so lange in der Formel 1 dabei sein, stellte der Niederländer klar. «Ganz sicher nicht», erklärte er auf die entsprechende Frage. «Zumindest nicht in der Formel 1, vielleicht was anderes, wer weiss? Ich will sicher einmal Langstreckenrennen bestreiten. Aber wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren.»

Der Plan lautet, dies zusammen mit seinem Vater Jos zu tun, der selbst einst in der Formel 1 antrat. Der Red Bull Racing-Star weiss: «Er wird irgendwann zu alt sein und ich will das mit ihm tun.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format