Formel 1 2023: Fahrer, Teams, Autos, Motoren, Nummern

Das Formel-1-Feld in Abu Dhabi 2022

​Die Königsklasse steht vor der längsten Saison aller Zeiten: 23 WM-Läufe sind geplant. Wir zeigen in der Übersicht alle Fahrer, ihre Startnummern, die offiziellen Team-Namen und die Motoren.

Nach einem turbulenten Sommer und Herbst mit zahlreichen Veränderungen im Formel-1-Startfeld liegen nun alle Puzzle-Teile an ihrem Ort. Hier eine Übersicht des Formel-1-Startfelds 2023.

Dabei fällt auf, dass sich Fernando Alonso und Sergio Pérez mit vollem Namen beim Autosport-Weltverband FIA haben eintragen lassen, einschliesslich des Namens ihrer Mütter (beim Mexikaner Pérez also Mendoza, beim Spanier Alonso daher Diaz).

Team: Oracle Red Bull Racing

Firmenname: Red Bull Racing Limited

Fahrer

1 Max Verstappen (NL)

11 Sergio Pérez Mendoza (MEX)

Fahrzeug: Red Bull Racing RB19

Motor: Honda RBPT 002

Team: Scuderia Ferrari

Firmenname: Ferrari Spa

Fahrer

16 Charles Leclerc (MC)

55 Carlos Sainz (E)

Fahrzeug: Ferrari SF23 *

Motor: Ferrari 066/8

Team: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Firmenname: Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Fahrer

44 Lewis Hamilton (GB)

63 George Russell (GB)

Fahrzeug: Mercedes W14

Motor: Mercedes M14



Team: Alpine F1 Team

Firmenname: Alpine Racing Limited

Fahrer

10 Pierre Gasly (F)

31 Esteban Ocon (F)

Fahrzeug: Alpine A523

Motor: Renault E-Tech RE23



Team: McLaren Formula 1 Team

Firmenname: McLaren Racing Limited

Fahrer

4 Lando Norris (GB)

81 Oscar Piastri (AUS)

Fahrzeug: McLaren MCL37

Motor: Mercedes M14



Team: Alfa Romeo F1 Team Orlen

Firmenname: Sauber-Motorsport AG

Fahrer

24 Zhou Guanyu (RCH)

77 Valtteri Botta (FIN)

Fahrzeug: Alfa Romeo C43

Motor: Ferrari 066/8



Team: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

Firmenname: AMR GP Limited

Fahrer

14 Fernando Alonso Diaz (E)

18 Lance Stroll (CDN)

Fahrzeug: Aston Martin AMR23

Motor: Mercedes M14



Team: MoneyGram Haas F1 Team

Firmenname: Haas Formula LLC

Fahrer

20 Kevin Magnussen (DK)

27 Nico Hülkenberg (D)

Fahrzeug: Haas VF-23

Motor: Ferrari 066/8



Team: Scuderia AlphaTauri

Firmenname: Scuderia AlphaTauri

Fahrer

21 Nyck de Vries (NL)

22 Yuki Tsunoda (J)

Fahrzeug: AlphaTauri AT04

Motor: Honda RBPT 0002



Team: Williams Racing

Firmenname: Williams Grand Prix Engineering Limited

Fahrer

2 Logan Sargeant (USA)

23 Alexander Albon (T)

Fahrzeug: Williams FW45

Motor: Mercedes M14



* Fahrzeugbezeichnung vom Team noch nicht bestätigt





Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format