Grand-Prix-Saison 2023: Vorsicht, andere Startzeiten!

​Die Formel 1 hat die Startzeiten aller WM-Läufe der kommenden Saison veröffentlicht. Dabei müssen wir aufpassen, denn Startzeiten werden immer wieder verändert. Gleich in den Kalender eintragen!

Die neue Formel-1-Leitung ist 2018 dazu übergegangen, die WM-Läufe in Europa eine Stunde später zu starten als jahrelang gewohnt, also nicht mehr um 14.00 Uhr, sondern neu um 15.00 Uhr. Das Ziel bestand darin, auf diese Weise weltweit mehr Fans zu erreichen.

Nun haben Formel 1 und der Autosport-Weltverband FIA die Startzeiten 2023 veröffentlicht, und auch hier gibt es leichte Anpassungen im Programm, gemessen an 2022, und dazu die Rückkehr zu etwas, das wir in der Königsklasse seit 1985 nicht mehr hatten – einem Grand Prix, der am Samstag gestartet wird!

Wenn die Formel 1 Mitte November erstmals seit 1982 wieder in der Spielerstadt antritt, ist alles ein wenig anders: Die ersten zwei Trainings lokal am Donnerstag, um 18.30 und 22.00 Uhr, das ist in Europa 03.30 und 07.00 Uhr freitags; Quali und Rennen in Las Vegas lokal um 22.00 Uhr, das ist in Europa 7.00 Uhr früh Samstag und Sonntag!

Seit Jahren sind wir es gewohnt, dass Formel-1-Läufe am Sonntag stattfinden, doch wenn wir zurückblicken, dann sind verblüffend viele WM-Läufe an anderen Tagen ausgetragen worden: Von den bislang 1079 F1-Rennen seit Silverstone 1950 sind immerhin 57 an einem Samstag über die Bühne gegangen – der letzte davon war der Grosse Preis von Südafrika 1985 in Kyalami bei Johannesburg.

Apropos Silverstone 1950: Der erste Formel-1-WM-Lauf fand an einem Samstag statt, und der Traditions-GP von Grossbritannien rückte erst ab 1984 permanent auf einen Sonntag-Termin!

Die WM 1950 begann in Sachen Wochentage merkwürdig: Debüt der Königsklasse also an einem Samstag, dann folgte der Grosse Preis von Monaco, als erstes Sonntag-Rennen, danach das damals zur WM zählende Indy 500, an einem Dienstag ausgetragen!



Las Vegas wird zum sechsten Nachtrennen der Formel 1. Erstmals in der Nacht wurde in Singapur 2008 gefahren, es folgten die Rennen in Abu Dhabi (ab 2009), Bahrain (2014 umgestellt auf Nachtrennen), Katar 2021 und Saudi-Arabien 2021.



Hier alle Qualifikations- und Rennzeiten in der Übersicht, der Einfachheit alles umgerechnet auf europäische Zeit.



Bahrain

4. März Qualifikation: 16.00 Uhr

5. März Rennen: 16.00



Saudi-Arabien

18. März Qualifikation: 18.00

19. März Rennen: 19.00



Australien

1. April Qualifikation: 8.00

2. April Rennen: 7.00



Aserbaidschan

29. April Sprint: 15.30

30. April Rennen: 13.00



Miami

6. Mai Qualifikation: 22.00

7. Mai Rennen: 21.30



Emilia Romagna (Imola)

20. Mai Qualifikation: 16.00

21. Mai Rennen: 15.00



Monaco

27. Mai Qualifikation: 16.00

28. Mai Rennen: 15.00



Spanien

3. Juni Qualifikation: 16.00

4. Juni Rennen: 15.00



Kanada

17. Juni Qualifikation: 22.00

18. Juni Rennen: 20.00



Österreich

1. Juli Sprint: 16.30

2. Juli Rennen: 15.00



Grossbritannien

8. Juli Qualifikation: 16.00

9. Juli Rennen: 15.00



Ungarn

22. Juli Qualifikation: 16.00

23. Juli Rennen: 15.00



Belgien

29. Juli Sprint: 16.30

30. Juli Rennen: 15.00



Niederlande

26. August Qualifikation: 15.00

27. August Rennen: 15.00



Italien

2. September Qualifikation: 16.00

3. September Rennen: 15.00



Singapur

16. September Qualifikation: 15.00

17. September Rennen: 14.00



Japan

23. September Qualifikation: 8.00

24. September Rennen: 7.00



Katar

7. Oktober Qualifikation: 16.30

8. Oktober Rennen: 15.00



USA (Austin)

21. Oktober Sprint: 24.00

22. Oktober Rennen: 21.00



Mexiko

28. Oktober Qualifikation: 22.00

29. Oktober Rennen: 21.00



Brasilien

4. November Sprint: 19.30

5. November Rennen: 18.00



Las Vegas

18. November Qualifikation: 7.00

19. November Rennen: 7.00



Abu Dhabi

25. November Qualifikation: 15.00

26. November Rennen: 14.00