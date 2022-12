Mick Schumacher: Tolles Geschenk von Max Verstappen

​Jeweils zum Saisonabschluss erhalten die GP-Fahrer von ihren Kollegen kleine, oft kuriose Geschenke. Mick Schumacher war komplett baff, als er sah, was er von Weltmeister Max Verstappen erhielt.

Das Spiel heisst «Secret Santa», und es wird in der Formel 1 seit einigen Jahren gespielt: Die GP-Fahrer erhalten zum Saisonfinale ein Weihnachtsgeschenk, dann müssen sie raten, von welchem anderen Piloten das wohl stammen könnte.

Esteban Ocon war hin und weg: Er erhielt «The Amazing Spiderman Book». Der Franzose sagt: «Ich bin ein Riesen-Fan von Comics, dabei ganz besonders von Spiderman. Das ist ein fabelhaftes Geschenk! Wer hat mir das gegeben? Daniel Ricciardo? Oh, Mann! Daniel, darüber freue ich mich wirklich sehr, und ich hoffe, wir sehen uns in der Formel-1-Startaufstellung wieder.»

Obiger Ricciardo konnte gar nicht mehr aufhören zu lächeln, als er sein Geschenk sah: eine Instax mini 11-Kamera von Fuji. Der Australier sagt: «Was viele Leute nicht wissen – ich habe zuhause am Eingang eine Kamera liegen, die kann sich jeder schnappen, der mich besuchen kommt. Die Bilder lege ich dann auf. Ich nenne es die Haus-Kamera.»

Dazu gab es für den achtfachen GP-Sieger ein T-Shirt «I love Harry». Daniel: «Ich schätze, das bezieht sich auf den Sänger Harry Styles.» Dann musste Ricciardo raten, von wem das alles kam. «Ich würde sagen, von George Russell oder Lando Norris. Nein? Lewis Hamilton? Auch nicht? Wer dann?» Es war Nicholas Latifi. Daniel: «Wow, du hast wirklich Geschmack, Nicky – danke!»

Mick Schumacher machte sich über sein Geschenk her und packte, mit einigem Erstaunen, ein Stofftier aus. «Ein Löwe. Da kommt mir natürlich sofort Max in den Sinn.» Dazu gab es eine Urkunde. Mick las zunächst vor: «’Hiermit wird bestätigt, dass Mick Schumacher King, den Löwen, adoptiert hat, für ein Jahr.’ Echt jetzt? Kann ich ihn auchbesuchen?» Das wissen wir nicht, aber Mick war wirklich verblüfft.



Max Verstappen erhielt ein Formel-1-Spiel mit einer (Vorsicht, Hinweis!) Karte in einem Ferrari-Couvert, auf der stand: «Von deinem grössten Fan.» Verstappen lachte: «Merci, Charles!»



Der Monegasse packte ein chinesisches Tee-Set aus. «Also das ist einfach, das kann nur von einem Asiaten stammen. Yuki? Nein? Oh, dann muss es Guanyu Zhou sein.»



Nicholas Latifi war erstaunt, dass er in einem gerahmten Zertifikat las: «Du hast 61 Bienen adoptiert, eine für jeden Grand Prix, den wir zusammen bestritten haben.» Für den Kanadier war das ein Leichtes. «Jeder weiss, wie sich Sebastian Vettel für Bienen einsetzt.» Dazu gab es Nutella-Kekse, denn Latifi gilt als Naschkatze.



Vettel machte einen Briefumschlag auf und las: «Alles Gute zu Weihnachten, Seb. Zusammen mit Forst-Experten werden wir in der Schweiz einen Ahornbaum pflanzen.» Seb hatte die richtige Nase (Stichwort Ahorn) und sagte: «Ist das von Lance Stroll?» Es war tatsächlich vom Kanadier. Vettel freut sich: «Das ist ein fabelhaftes Geschenk.»



Stroll musste lachen, als er einen Geschenkekorb erhielt: «Was sehe ich da? Gin. Im Fahrerlager werden sie langsam denken, ich sei ein Alkoholiker, denn im letzten Jahr habe ich Tequila erhalten. Ah, Moment, Gin aus Finnland? Das muss dann wohl Valtteri sein.» War es auch, sogar aus eigener Produktion.



Bottas gibt auf dem Rennrad mindestens so viel Gas wie im Rennwagen, also lag Rad-Bekleidung auf der Hand – mit Minions! Der Finne: «Das muss ein Mann sein mit Humor. Daniel? Nein? Lando? Nein? Oh, dann ist es Carlos Sainz.» Volltreffer.



Sainz erhielt einen blauen Winter-Pullover: «AlphaTauri? Das kann nur von Pierre Gasly sein. Merci beaucoup!»



Gasly schüttelte sein Paket und meinte: «Fühlt sich an wie ein Monopoly.» Und was war es? Ein Monopoly! Pierre kugelte sich: «Das war krass geraten! Aber das passt super, denn ich habe zuhause keines. Wer immer das gekauft hat, hat eine super Spürnase.» Diese Nase war Fernando Alonso.



Der zweifache Formel-1-Champion staunte nicht schlecht, als er den Rückspiegel eines Formel-Rennwagens in der Hand hielt. Das ungewöhnliche Geschenk hat sich Kevin Magnussen einfallen lassen.



Der Däne seinerseits musste loslachen: eine schwarze Flagge mit orangem Punkt – also jene Flagge, die ihm bei drei Rennen unter die Nase gehalten wurde (technisches Problem am Auto, sofort an die Box kommen!). Dazu gab es ein Bartpflege-Set. Magnussen sofort: «Das kann nur von Alex Albon kommen.»



Der Thai-Brite erhielt Badeschlappen im Panda-Design und Haarfärbemittel sowie Golf-Lektionen. Albon wusste: «Ich weiss, das kommt von Sergio Pérez.» Denn unten auf der Karte stand: Gutschein für eine Golf-Stunde mit dem mexikanischen Verteidigungs-Minister.



Sergio Pérez brauchte eine Sekunde, um die Herkunft seines Geschenks zu erraten: «Sake, das kann nur von Yuki Tsunoda kommen.»



Der Japaner wurde mit einem schönen, gerahmten Bild von ihm und Pierre Gasly beschenkt. «Das muss logischerweise von Pierre sein. Nein? Lando?» Ja, das Foto kam von McLaren-Fahrer Lando Norris.



Norris wiederum erhielt Golf-Bekleidung und sagte, noch während des Auspackens: «Das kann nur von Mick Schumacher sein.» Und so war es auch.



Die ganze Episode von «Secret Santa 2022» können Sie auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 sehen.