Max Verstappen: «Le Mans und Daytona reizen mich»

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen plauderte im Rahmen der Jahresabschluss-Gala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg über Langstrecken-Pläne und Geschehnisse hinter den Kulissen.

Schaulaufen der Stars im Hagar-7: Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen (Red Bull Racing) war neben Sebastian Vettel, RBR-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko zu Gastin Salzburg, um bei der Jahresabschluss-Gala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die abgelaufenen Saison zu sprechen und auch ein paar Anekdoten preiszugeben.

Das Fahrer-Dinner der Formel-1-Asse in Abu Dhabi, zum Abschied von Sebastian Vettel, war zum Beispiel ein Thema. Verstappen verriet dazu: «Wir haben über viele Dinge geredet. Es war ein sehr netter Abend, normal wird das ja nicht gemacht. Das letzte Mal war es 2016 in Shanghai.» Wir haben gesagt am Ende alle gesagt – das müssen wir öfter machen, so ein, zwei Mal im Jahr vielleicht.»

Die Zeche übernahm übrigens Mercedes-Star Lewis Hamilton. Die englischen Boulevard-Blätter sprachen von 130.000 Euro, das wären also pro Fahrer mehr als 6000 Euro. Etwas schwer zu glauben.

Über seine erfolgreiche Titelverteidigung sagte der 35-fache GP-Sieger Verstappen: «Es war wirklich eine super Saison. Es hat mich besonders gefreut, dass wir den Fahrertitel in Suzuka sicherstellen konnten, als auf der Honda-Rennstrecke. Wir waren ja einige Zeit lang nicht in Japan gewesen. Das passte alles perfekt.»



Auch ein paar Details zu seiner Zukunft verriet der Sohn von Jos Verstappen: «Mich würde Le Mans reizen, irgendwann mal, oder auch Daytona. Wir haben aber jetzt schon 23 Rennen bei uns in der Formel 1, und gerade der Klassiker in Le Mans findet immer wieder mal am gleichen Wochenende statt wie ein Grand Prix.»



Der Weltmeister kündigte schliesslich an: «Ich will jetzt ein paar Tage einfach nur zu Hause sein, nachdem wir so lange auf Achse waren – darauf freue ich sehr.»