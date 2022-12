Mario Andretti: «Grösser als Ferrari-Hauptsitz»

Mit Andretti Global will Michael Andretti in die Formel 1 einsteigen. Dafür wird in Indiana ein neues Werk errichtet, das grösser als der Hauptsitz von Ferrari in Maranello werden soll, wie Vater Mario Andretti betont.

Obwohl die aktuellen Formel-1-WM-Teilnehmer auf Michael Andrettis Vorhaben, mit einem neuen Team in die Formel 1 einzusteigen, kritisch reagiert haben, schreiten die Vorbereitungen auf den Start in der Königsklasse voran. Auch am neuen Hauptsitz von Andretti in Fishers, Indiana, wird eifrig gebaut.

Das Renn- und Technologiezentrum, das auf einem 365’000 Quadratmeter grossen Grundstück errichtet wird und selbst 53’500 Quadratmeter umfasst, soll 2025 fertiggestellt sein. Schon ein Jahr vorher soll der Formel-1-Einstieg unter dem Namen «Andretti Global» erfolgen.

Das 200 Millionen Dollar teure Projekt wird als Hauptquartiert für sämtliche Motorsport-Aktivitäten von Andretti dienen, denn Michael Andretti tritt auch in der IndyCar-Serie, der IndyLights und der IMSA mit eigenen Teams an.

Die Anlage soll am Ende «grösser als der Ferrari-Hauptsitz» in Maranello werden, wie GP-Legende Mario Andretti im Gespräch mit dem Kollegen des «Indianapolis Star» betont hat. Michael stellt seinerseits klar: «Es geht hier nicht um die IndyCar-Serie, wir wollen etwas schaffen, das es zuvor noch nie gegeben hat.»

«Wir wollen alle Arten von Vierrad-Motorsport betreiben, in Le Mans, in Monaco, beim Indy 500 und dem Rennen in Daytona antreten. Und in Zukunft wollen wir alle Aktivitäten unter einem Dach haben. Das ist unser grosses Ziel und wir haben einige Pläne ausgearbeitet, um es zu erreichen», stellt der frühere Rennfahrer und Team-Eigner klar.

