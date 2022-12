Carlos Sainz: Ferrari 812 Competizione erhalten

Im vergangenen Jahr hat Carlos Sainz einen Ferrari 812 Competizione bestellt. Pünktlich zum Weihnachtsfest hat der Ferrari-Star aus Madrid den seltene Sportwagen aus Maranello abgeholt.

Seit 2021 steht Carlos Sainz in Diensten von Ferrari und kämpft an der Seite von Charles Leclerc um WM-Punkte. Wie schon im vergangenen Jahr schaffte er es auch 2022 den fünften WM-Rang zu erobern. In der diesjährigen Saison durfte er in Silverstone auch seinen ersten GP-Sieg und seine Vertragsverlängerung mit der Scuderia bis 2024 feiern.

In Feierlaune dürfte ihn auch die Tatsache versetzen, dass er seinen im vergangenen Jahr bestellten Ferrari 812 Competizione nun endlich bekommen hat. Der 28-Jährige aus Madrid verbrachte 2021 fast einen ganzen Tag damit, den 818 PS starken und auf 999 Stück limitierten Sportwagen nach seinen Wünschen auszustatten, wie er in einem YouTube-Video offenbarte.

Am 20. Dezember 2022 durfte er den Renner in Maranello endlich abholen – im Beisein seines Teamkollegen Leclerc, der den Supersportler mit grossem Interesse bestaunte. Das Auto trägt den Schriftzug «Smooth Operator» und damit einen der Spitznamen von Sainz. Die Kosten für den seltenen Ferrari belaufen sich je nach Ausstattung auf 400.000 bis 600.000 Dollar.

Der Ferrari ist nicht der erste Sportflitzer, den sich der Spanier angeschafft hat, während seiner Zeit als McLaren-Fahrer erwarb der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende auch einen McLaren 720s und einen McLaren 600 LT Spyder.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format