Zak Brown: Keine Sorge um Verbleib von Lando Norris

McLaren-CEO Zak Brown befürchtet nicht, dass der Abgang von Teamchef Andreas Seidl dazu führen könnte, dass auch Zugpferd Lando Norris den Traditionsrennstall aus Woking verlässt.

Mit Lando Norris hat das McLaren-Team in diesem Jahr eine Vertragsverlängerung bis Ende 2025 beschlossen, der schnelle Brite ist ein wichtiger Baustein im Team aus Grossbritannien, das wieder an die Spitze des Feldes kommen will. CEO Zak Brown ist sich auch sicher, dass Norris darüber hinaus an Bord bleiben wird – obwohl das Team zuletzt mit Andreas Seidl den Teamchef zu Sauber Motorsport ziehen liess.

Der Amerikaner befürchtet nicht, dass Seidl Norris zum Rennstall aus Hinwil locken wird, der ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird. Auch einen Abgang in Richtung Red Bull Racing erwartet er nicht, wie er gegenüber «Motorsport.com» betont: «Nein», lautet Browns Antwort auf die entsprechende Frage. «Denn ich glaube, dass wir ihm ein siegfähiges Auto geben können.»

«Wir haben einen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen und ich denke, er fühlt sich in unserer Mannschaft auch sehr wohl», betont der 51-Jährige aus Los Angeles. «Wir wollen nicht nur ihm, sondern auch uns selbst ein siegfähiges Auto geben.»

«Ich glaube, wir sind auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Lando kennt den Weg, auf dem wir uns befinden. Er hat mit uns diese Reise begonnen und ich denke, es wäre noch zu früh, sich diesbezüglich Sorgen zu machen», ist Brown überzeugt.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format