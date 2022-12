Lewis Hamilton: «Als ob ein Geist im Auto war»

Mercedes-Star Lewis Hamilton erklärt im grossen Saisonrückblick seines Teams, wie er mit den Höhen und Tiefen der Saison 2022 umging und wann das Team spürbare Fortschritte machen konnte.

Das Mercedes-Team musste sich nach der Einführung der neuen Fahrzeuggeneration lange gedulden, bis es wieder einen Sieg bejubeln durfte. Erst beim zweitletzten Rennwochenende der Saison 2022 schaffte es George Russell als Erster über die Ziellinie, sein Teamkollege Lewis Hamilton machte das Glück der Silberpfeile mit dem zweiten Platz perfekt.

Das Rennergebnis von São Paulo war denn auch das beste Wochenende für das Werksteam der Sternmarke in diesem Jahr. Hoffnungsvolle Momente gab es aber auch schon zuvor, wie Lewis Hamilton im grossen Mercedes-Jahresrückblick festhält: «Der erste grosse Schritt war Barcelona, das war unser erster Hinweis auf mehr Potenzial im Auto.»

«Das Auto war dort gut, aber die Rennen danach waren schwierig. Es war, als ob ein Geist im Auto war und immer wieder zurückkam. Aber dann kam Frankreich, und das fühlte sich mit unserem ersten Doppelpodium in dieser Saison wie ein guter Schritt an. Und dann war da auch noch Austin, wo das Update, das wir hatten, gut funktionierte», zählt der siebenfache Weltmeister auf.

Auf die Frage, wie er sich bei den ganzen Höhen und Tiefen seine positive Einstellung bewahren konnte, erklärt Hamilton: «Die Fans treiben mich weiter an. Das ganze Jahr über habe ich gehofft, dass wir es schaffen würden. Ich habe immer versucht, allen, mit denen ich zusammenarbeitete, der beste Teamkollege zu sein, der ich sein konnte. Wir sassen alle im selben Boot, hielten zusammen, egal was passierte, aber wir ruderten alle in dieselbe Richtung und mussten uns aufeinander abstimmen. Wir haben einfach weiter gearbeitet, um es zu schaffen und das Beste aus jeder Gelegenheit zu machen.»

