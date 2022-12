Sebastian Vettel zu Verstappen: «Das kann ich nicht»

​Beim WM-Finale von Abu Dhabi ist Sebastian Vettel von der Formel-1-Bühne abgetreten. Der vierfache Weltmeister lobt die Leistungen des niederländischen Red Bull Racing-Stars Sebastian Vettel.

Der eine Champion ist gegangen, der andere hat seinen Anspruch auf den Titel gefestigt: Sebastian Vettel hat in Abu Dhabi seinen wohl letzten Grand Prix bestritten; Max Verstappen hat seinen WM-Titel von 2021 erfolgreich verteidigt.

Vettel lobt bei ServusTV: «Ich kann Max nur gratulieren. Seine Leistung 2022 war phänomenal. Es gab bisher noch keinen Formel-1-Fahrer, der so dahergekommen wäre und auch gleich ein bisschen frech war. Wenn man sieht, was er alles mit seinem Auto anstellt, dann ist klar – er hat ein irres Gefühl für seinen Rennwagen.»

Niemand wüsste so etwas besser einzuschätzen, als der 53-fache GP-Sieger Vettel. Seb weiter: «Ich meine, du sitzt als Konkurrent ja selber im Wagen, und wir haben uns auf der Strecke einige Male duelliert. Du kannst du bei Gegnern immer etwas abgucken, und dann hast du Gedanken wie – ja, das probiere ich auch mal, oder, das kann ich auch, oder das müsste gehen. Aber bei Verstappen hatte ich diesen Gedanken ziemlich selten.»

«Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein junger Fahrer in die Formel 1 kommt und gleich mal ein wenig die Ellenbogen ausfährt. Aber ganz ehrlich, was er alles mit seinem Auto machte, da gab es die eine oder andere Situation, wo mir durch den Kopf ging – ich weiss jetzt nicht, ob ich das auch hinkriegen würde.»



Vettel präzisiert: «Es geht da um Manöver etwa unter gewissen Pistenbedingungen und bei bestimmten Angriffen, da denkst du nachher drüber nach und kommst zum Schluss – das kann ich nicht. Max hat ein ausgezeichnetes Gefühl fürs Timing von Angriffen, dass er also einen Moment erkennt und richtig deutet und dann die Situation schnell für sich nutzt. Das ist schon sehr eindrucksvoll.»



Dass sich Vettel und Verstappen auf der Formel-1-Piste nochmals begegnen, ist sehr unwahrscheinlich. Der Heppenheimer hat zur Möglichkeit eines GP-Comebacks gesagt: «Ich würde nur zurückkehren, wenn man mich für ein Rennen in Suzuka anfragt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format