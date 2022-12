Helmut Marko über Verstappen-Titel: Hilfe von Ferrari

​Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko spricht bei ServusTV über die abgelaufenen Formel 1-Saison 2022 und darüber, was 2023 vom niederländischen Champion Max Verstappen zu erwarten ist.

Die Jahresabschluss-Gala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» war bei ServusTV Anlass, auf die vergangenen Formel-1-Saison zurück zu blicken und auch über das kommende Jahr zu sprechen.

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko über den scheinbaren Spaziergang von Red Bull Racing-Star Max Verstappen zum zweiten Titel in Folge: «Das war harte Arbeit. Vergessen wir nicht, wir lagen nach den ersten drei Rennen um 46 Punkte zurück. Ich muss aber schon auch sagen, Ferrari hat etwas mitgeholfen. Max ist in der Folge zu unglaublicher Form aufgelaufen – seine Leistung etwa in Budapest war ausserirdisch.» Das stellte auch Red Bull-Technikgenie Adrian Newey fest.

Wie geht das nun weiter? Der 79-jährige Grazer Marko: «Wir wollen natürlich auch 2023 gewinnen. Wir sind eine eingeschworenen Gemeinschaft. Es rückt bei uns eine sehr gute junge Mannschaft nach. Das bedeutet, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir können uns erholen und zurückkämpfen. Und bei Max wissen wir, dass er aus dem Auto immer das Beste herausholt.»

Zu Sergio Pérez und Daniel Ricciardo sagt Marko: «Sergio hat gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau fahren kann, er hat zwei schwierige Rennen auf Stadtkursen gewonnen, in Monaco und in Singapur. Wir haben viele Verpflichtungen – auch was die Medien betrifft. Und wer wäre da als Repräsentant besser geeignet als Ricciardo mit seinem Shoey und Selfie und Ähnlichem?»

Aber es ist mehr als das: Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat bestätigt, dass Ricciardo bei einigen WM-Läufen auch als Reservist von Verstappen und Pérez präsent sein wird.



Zur Saison 2023 sagt Marko: «Im Konzept ist das neue Auto schon da. Die technischen Änderungen sind nicht so gross. Wir können von einem gute Paket ausgehen, und die Crew bleibt auch zusammen. Wir gehen zuversichtlich in die neue Saison.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format