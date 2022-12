Toto Wolff (Mercedes): «Hamilton ist wie Schumacher»

​Lewis Hamilton hat zum ersten Mal in zwanzig Jahren eine Autosport-Saison ohne Sieg abgeschlossen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, wieso er dennoch vom Engländer tief beeindruckt ist.

Wer hätte das gedacht? Beim Schritt in die neue Flügelauto-Ära der Formel 1 2022 kann Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz nur einen Grand Prix gewinnen, mit George Russell in Brasilien, und der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton geht leer aus, das erste Mal überhaupt, seit der Brite 2002 seine Karriere im Automobilsport begonnen hat!

Dennoch ist Mercedes-Teamchef Toto Wolff von seinem 37-jährigen Star-Fahrer tief beeindruckt. Der Österreicher sagt im Formel-1-Podcast Beyond the Grid: «Die Saison war für Lewis wirklich ganz schwierig, weil wir ihm ein Werkzeug gegeben haben, mit dem es nur ganz selten möglich war, in die Nähe der Spitze zu kommen. Lewis und George Russell mussten sich mit einem Auto befassen, das unberechenbar reagierte, das instabil war, bisweilen schnell, meistens nicht – ein Fahrzeug, das schwierig zu entwickeln gewesen ist.»

Der 50-jährige Wiener weiter: «Wie Lewis mit dieser Situation umgegangen ist, das finde ich bewundernswert. Klar gab es Zeiten, in welchen das Team niedergeschlagen war, aber genau dann ist Hamilton über sich hinausgewachsen und hat die Leute motiviert. Das sind Charakterzüge, die bei einem Sportler selten zu sehen sind, diese Art und Weise, seine Mannschaft aufzumuntern und mitzureissen.»

«Es ging ja nicht nur darum sich einzubringen, um den Wagen schneller zu machen. Es ging auch um Präsenz im Rennwagenwerk, und auf den GP-Schauplätzen wurde er zu einem leuchtenden Vorbild. Da erinnerte er mich sehr an Michael Schumacher, und aus anderen Sportarten kommt mir da nur noch Tom Brady im American Football in den Sinn – wenn jemand mehr wird als ein Athlet, wenn er sich emotional so für seine Mannschaft ins Zeug legt.»

«Viele Fahrer sind letztlich nur Auftragnehmer. Fahrer kommen, werden bezahlt, machen ihren Job, und wenn sie eine bessere Gelegenheit wittern, dann sind sie weg. Lewis gehört nun seit zehn Jahren zur Mannschaft und ist komplett mit ihr verwachsen.»





