Alex Albon wie Valentino Rossi: Schräglage und Helm

​Erst kurz vor Weihnachten hat Williams-Fahrer Alexander Albon enthüllt: Beim Grossen Preis von Italien wollte er einen Helm tragen in der Art von Valentino Rossi. Aber dazu ist es nie gekommen.

Am Samstagmorgen vor dem Italien-GP in Monza war klar: Alex Albon konnte nicht am weiteren Rennwochenende auf der Highspeed-Piste im Königlichen Park teilnehmen. Der Williams-Pilot musste wegen einer akuten Blinddarmentzündung sofort einen Eingriff vornehmen lassen.

Der 26-jährige Thai-Brite wurde in Mailand operiert und wegen der Narkose gab es Komplikationen, wodurch er einen Atemstillstand erlitt! Deshalb musste er zwangsbeatmet auf die Intensivstation verlegt werden. Zum Glück erholte sich der WM-Siebte von 2020 schnell, am Dienstag nach dem Monza-GP konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden und nahm beim folgenden WM-Lauf in Singapur wieder teil.

Kurz vor Weihnachten hat Albon enthüllt: Er wollte beim Rennen in Monza einen Helm tragen mit einem Design, das ein Knicks vor seinem grossen Idol Valentino Rossi ist. Inspiriert vom Kopfschutz des Motorrad-Superstars von Mugello 2008 hatte Albon sein eigenes Gesicht auf die Oberseite des Helms gepflanzt. Mit Williams hatte Alex in den alten Steilwänden von Monza sogar einige Schräglagenbilder machen lassen. Aber der Helm kam wegen der Blinddarm-Entzündung nie zum Einsatz, und die Fotos blieben bis zum 23. Dezember in der Schublade.

Als Alex Albon in die Formel 1 kam, wählte er als permanente Startnummer die 23. Er erklärte das damals so: «Ich war immer ein riesiger Fan von Rossi und seiner Nummer 46. Aber niemand kann den Doktor vollwertig ersetzen, da dachte ich mir – die Hälfte werde ich schon hinkriegen.»



Tatsächlich zeigt Albon auf seinen sozialen Netzwerken Bilder aus seiner Kartkarriere, wie er beispielsweise 2006 zum Juniorentitel fuhr, mit der 46 und vielen Rossi-Aufklebern auf dem Renngerät.





