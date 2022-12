Fernando Alonso: Sieg im Aston Martin-Mercedes 2023?

​Der spanische Superstar Fernando Alonso hat bei Aston Martin einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, und der Asturier hat grosse Pläne. Aber sind mit Aston Martin-Mercedes wirklich GP-Siege möglich?

Im Sommer 2022 war die Sensation perfekt: Als Nachfolger von Sebastian Vettel, der auf Ende der GP-Saison seinen Formel-1-Rücktritt bestätigt hatte, unterzeichnete der 32-fache GP-Sieger Fernando Alonso bei Aston Martin.

Der Weltmeister der Formel 1 (2005 und 2006) und im Langstreckensport (2018/2019) sagte keck: «Aston Martin ist nicht in der Formel 1, um Fünfter, Sechster oder Vierter in der Konstrukteurswertung zu werden. Das Team ist hier, um den WM-Titel zu gewinnen, und genau das werden wir mittelfristig versuchen.»

Aber ist das mit einem Kunden-Rennstall überhaupt möglich? Ein Blick auf die Ergebnisse der letzten zehn Jahre zeigt: Als 2020 Pierre Gasly mit AlphaTauri-Honda sensationell den Grossen Preis von Italien gewann, da beendete der Franzose eine Siegesserie der Top-Teams Mercedes, Red Bull Racing und Ferrari, die seit Australien 2013 (Kimi Räikkönen, Lotus) angehalten hatte!

Und seit Gasly konnten nur Sergio Pérez (Racing Point/Sakhir 2020) und Esteban Ocon (Alpine/Hungaroring 2021) den grossen Teams ein Schnippchen schlagen.

Aston Martin-Technikchef Dan Fallows glaubt: «Ja, wir sind Kunden von Mercedes, aber ich bin nicht der Ansicht, das uns dies im Weg steht. Ganz im Gegenteil stehen die Motoren von Mercedes für Zuverlässigkeit und Leistung. In der aktuellen Formel 1 wird die Siegfähigkeit nicht mehr vorrangig vom Motor vorgegeben.»

Rahmen des vom Autosport-Weltverband FIA Erlaubten verwenden die Grünen die komplette Hinterachse von Mercedes, einschliesslich Getriebe und Aufhängungsteilen. Fallows weiter: «Wir behalten uns die Option offen, künftig mehr Teile selber herzustellen. Aber wir sehen die Kooperation mit Mercedes als enormen Vorteil. Wenn wir uns eher auf eigene Projekte verlassen wollen, dann werden wir uns das zunächst gründlich überlegen.»



«Wir prüfen alles, auch den Aufbau einer Abteilung zum Bau eigener Getriebe. Teambesitzer Lawrence Stroll ist für alles offen. Und wenn wir etwas finden, von dem wir glauben, dass es uns konkurrenzfähiger macht, dann werden wir das tun. Aber derzeit vertrauen wir voll und ganz auf das Material von Mercedes.»



Fernando Alonso hat seit Barcelona 2013 (mit Ferrari) keinen Grand Prix mehr gewonnen, aber beim Nachsaisontest in Abu Dhabi sagte der Asturier: «Wieder Rennen zu gewinnen und einen dritten Titel zu jagen, das treibt mich an.»





