Die besten 10 Formel-1-Fahrer: Die Wahl der Teamchefs

​Die Formel-1-Teamchefs wurden zur Wahl gebeten. Sie sollten darüber abstimmen, wer für sie die besten Fahrer der GP-Saison 2022 gewesen sind. Das Ergebnis sieht gemessen am WM-Stand markant anders aus.

Wenn wir auf die Formel-1-Saison 2022 zurückblicken, wird uns keiner widersprechen: Max Verstappen war über die ganze Saison gesehen der beste Mann. Er hat am meisten Runden zurückgelegt (1271, das sind 98,22% aller möglichen Runden), 616 davon tauchte er als Renn-Leader auf, er gewann 15 von 22 Rennen, das ist neuer Formel-1-Rekord.

Unser Kollege Lawrence Barretto ist der Frage nachgegangen: Wie würde das Klassement der besten zehn Piloten 2022 ausfallen, wenn wir nicht nach WM-Punkten abrechnen, sondern die Fahrer den Teamchefs einschätzen lassen?

Zunächst mal als Gradmesser der WM-Stand 2022:

01. Max Verstappen (NL) 454 Punkte

02. Charles Leclerc (MC) 308

03. Sergio Pérez (MEX) 305

04. George Russell (GB) 275

05. Carlos Sainz (E) 246

06. Lewis Hamilton (GB) 240

07. Lando Norris (GB) 122

08. Esteban Ocon (F) 92

09. Fernando Alonso (E) 81

10. Valtteri Bottas (FIN) 49



Die Teamchefs wurden dann gebeten, ihre besten zehn Fahrer zu nennen, bewertet nach Formel-1-Punktesystem, also 25 Zähler für ihren Top-Mann, ein Punkt für den Zehntplatzierten. Das Ranking der einzelnen Teamchefs wurde vertraulich behandelt.



Und diese Reihenfolge ist dabei herausgekommen.



Top-Ten der Teamchefs (in Klammern die WM-Position)

01. Max Verstappen (NL) 207 Punkte (1.)

02. Charles Leclerc (MC) 144 (2.)

03. George Russell (GB) 127 (4.)

04. Lewis Hamilton (GB) 100 (6.)

05. Sergio Pérez (MEX) 91 (3.)

06. Lando Norris (GB) 81 (7.)

07. Carlos Sainz (E) 68 (5.)

08. Fernando Alonso (E) 67 (9.)

09. Valtteri Bottas (FIN) 29 (10.)

10. Sebastian Vettel (D) 24 (12.)



Wir sehen – Max ist auch unter den Teamchefs top, vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton haben auf Kosten von Sergio Pérez Plätze gutgemacht.



Lando Norris wird von den Teamchefs höher eingestuft als Carlos Sainz, Fernando Alonso rückt ebenfalls einen Rang hoch. Esteban Ocon ist für die Teamchefs nicht Top-Ten-würdig, Sebastian Vettel dafür schon.



An der Umfrage haben zum WM-Finale 2022 (also vor dem ganzen Sesselrücken unter den Teamchefs) teilgenommen:



Mattia Binotto (Ferrari)

Jost Capito (Williams)

Christian Horner (Red Bull Racing)

Mike Krack (Aston Martin)

Andreas Seidl (McLaren)

Günther Steiner (Haas)

Otmar Szafnauer (Alpine)

Franz Tost (AlphaTauri)

Fred Vasseur (Alfa Romeo)

Toto Wolff (Mercedes)