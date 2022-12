Lewis Hamilton: «Ich bete die ganze Zeit dafür»

Mercedes-Star Lewis Hamilton hat zwar eine schwierige Saison hinter sich, dennoch findet er rückblickend einige Höhepunkte. Der siebenfache Weltmeister wagt auch einen Ausblick auf 2023.

Kein Saisonsieg und das schlechteste Fahrer-WM-Ergebnis seit seinem Formel-1-Einstieg: Das Jahr 2022 war für Lewis Hamilton nicht einfach. Dennoch gab es auch einige Glanzpunkte, auf die der frühere Dauersieger stolz sein kann. Im grossen Team-Saisonrückblick hält der siebenfache Weltmeister fest: «Budapest fühlte sich grossartig an. Zandvoort war auch gut, ebenso Silverstone mit der Atmosphäre und der Möglichkeit, dort auf dem Podium zu stehen.»

Natürlich darf auch das erfolgreichste Wochenende für das Team in São Paulo in Hamiltons Aufstellung nicht fehlen, obwohl sich der siebenfache Weltmeister mit dem zweiten Platz hinter seinem neuen Mercedes-Teamkollegen George Russell begnügen musste. «Brasilien war ein Highlight, weil das Team so glücklich war. Ich hatte Angst, den Doppelsieg zu verlieren, und war dankbar, als wir die Ziellinie überquert und ihn gesichert haben.»

«Ich habe das Team schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Das war ein tolles Gefühl, wenn man bedenkt, wie weit ich am Start zurückgeworfen wurde», fügt der WM-Sechste an, der trotz der schwierigen Saison mit Zuversicht auf 2023 blickt. «Ich bin auf jeden Fall gespannt auf 2023», sagt der Brite.

«Die letzten Jahre waren für so viele Menschen auf der Welt so schwierig, so viele Menschen haben mit dem Krieg und vielen anderen Dingen zu kämpfen. Ich hoffe, dass wir alle einen Anstoss bekommen, um zu verstehen, dass wir mehr Mitgefühl und Fürsorge füreinander brauchen, und ich bete die ganze Zeit dafür», offenbart Hamilton.

«Ein neues Jahr, um besser zu werden, ein neues Jahr, um aufzusteigen, weiter zu kämpfen und sich noch mehr zu vereinen. Und es ist eine weitere Chance, um einen WM-Titel zu kämpfen», sagt der 103-fache GP-Sieger zu 2023.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format