Jenson Button: «Das wird einige Jahre dauern»

GP-Veteran Jenson Button hofft auf einen Mehrkampf an der Spitze des Feldes

GP-Veteran Jenson Button ist zuversichtlich, dass die neuen Aero-Regen und die Budgetobergrenze die gewünschte Wirkung zeigen werden. Der Weltmeister von 2009 weiss aber auch, dass Geduld gefragt ist.

Die Formel-1-Verantwortlichen haben einiges unternommen, damit die Leistungsunterschiede zwischen den GP-Teams schrumpfen und für den früheren GP-Piloten Jenson Button haben sie mit dem neuen Aerodynamik-Reglement und der Einführung des Budgetdeckels auch die richtigen Schritte unternommen, um auch an der Spitze die Leistungsdichte zu steigern.

Der Champion der Saison 2009 weiss aber auch, dass die Formel-1-Fans nicht von heute auf morgen einen Mehrkampf an der Spitze des Startfelds erleben werden. Er weiss: Geduld ist gefragt. In der «Sky Sports F1»-Sendung «Any Driven Monday» mahnt er: «Es wird trotz des Budgetdeckels einige Jahre dauern, bis die Teams im hinteren Teil des Feldes an die Spitze kommen, aber grundsätzlich ist es möglich.»

«Ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte, vor allem, wenn sie die richtigen Fachkräfte und die richtigen Fahrer an Bord haben. Dann ist alles möglich», ist sich der 15-fache GP-Sieger sicher. Und er fügt an: «Drei Teams an der Spitze wären grossartig. Wir alle lieben es, wenn mehrere Teams im Titelkampf dabei sind.»

«Es ist in Ordnung, wenn zwei Fahrer aus dem gleichen Rennstall um den WM-Titel kämpfen, solange die Action auf der Strecke vorhanden ist. Aber wir mögen es, wenn es mehrere Teams sind, und auch wenn mehrere Fahrer eine Chance haben», fährt Button fort. «Ich habe die Duelle zwischen Toto Wolff und Christian Horner neben der Strecke zum Beispiel genauso geliebt wie die Kämpfe auf der Piste.»

