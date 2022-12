Fussball-Legende Pelé tot: Trauer in der Formel 1

​Im Alter von 82 Jahren ist die brasilianische Fussball-Legende Edson Arantes do Nascimento, kurz Pelé, gestorben. Auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und F1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali sind traurig.

Für viele Fussball-Fans ist er unerreicht: der Brasilianer Edson Arantes do Nascimento, kurz Pelé. Am 29. Dezember 2022 ist der einzige Fussballspieler, der mit seiner Mannschaft drei Mal Weltmeister wurde, gestorben. Er war an Darmkrebs erkrankt, die Ärzte im Albert Einstein-Krankenhaus im Stadtteil Morumbi von São Paulo bestätigten in einer Stellungnahme, dass der grosse Sportler an mehrfachem Organversagen verstorben sei, im Kreise seiner Familie.

Die brasilianische Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer verfügt. Im Stadion des FC Santos, für den Pelé viele Jahre spielte, wird es eine Totenwache geben, dann eine Parade in den Strassen von Santos. Die Beerdigung wird danach im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.

Pelé war Formel-1-Fan, und die Formel 1 war ein Fan von Pelé. Unvergessen sein Auftritt 2006 in Interlagos, als er beim Abschied von Michael Schumacher als Ferrari-Fahrer dabei war.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali schreibt: «Ich bin sehr traurig zu hören, dass Pelé uns verlassen hat. Er war nicht nur in Brasilien für Millionen von Menschen ein strahlendes Licht. Sein Talent, sein Lächeln, seine Brillianz werden weiterleben, für immer. Wir sind in diesen schweren Zeiten in Gedanken bei seiner Familie.»

Lewis Hamilton, 2022 zum Ehrenbürger von Brasilien ernannt, hat sich so zu Wort gemeldet: «Wir haben eine Legende verloren. Danke, dass du deine Begabung, deine Genialität und deine Liebe mit uns geteilt hast. Das Erbe von Pelé wird die Menschen immer inspirieren.»



Der Mercedes-Star zeigt ein Foto von Pelé mit einem Hemd der brasilianischen Fussball-Nationalmannschaft, das er für Hamilton so signiert hatte: Für Lewis, den Weltmeister, vom Freund Pelé.



Lewis schreibt: «Es bedeutete mich so viel, dies von der Legende selber zu erhalten. Ich werde das immer beschützen.»



US-Rennlegende Mario Andretti sagt: «Es tut mir sehr leid, vom Tod von Superstar Pelé zu hören. Vor vierzig Jahren hatte ich die Ehre, zusammen mit ihm und Kareem Abdul Jabbar für einen Werbefilm vor der Kamera zu setehen. Mein tief empfundenes Beileid der Familie und allen Brasilianern.»



Haas-Reservist Pietro Fittipaldi schreibt: «Ruhe in Frieden, König. Danke für alles, was du für Brasilien getan hast.»