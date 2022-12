Toto Wolff (Mercedes): «Auto hüpfte wie ein Hase»

Dem Mercedes-Team bereitete in diesem Jahr nicht nur die Aerodynamik des Silberpfeils Kopfzerbrechen, wie Motorsportdirektor Toto Wolff betont. Auch die Antriebseinheit lief nicht wie gewünscht.

Das Mercedes-Team hatte in diesem Jahr alle Hände voll zu tun, um die Kinderkrankheiten des W13 von George Russell und Lewis Hamilton in den Griff zu bekommen. Ein offensichtliches Problem gab es bei der Aerodynamik, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff in seinem grossen Saisonrückblick erklärt: «Wir haben das Auto bei den Wintertests auf die Strecke geschickt und es hüpfte wie ein Hase.»

«Wir kamen zum Saisonauftakt nach Bahrain, und hinsichtlich der reinen Rundenzeit waren wir nicht weit weg, wenn man bedenkt, dass das Fahrverhalten im Nirgendwo war», betont der Wiener, dessen Ingenieure aber auch mit weiteren Sorgen zu kämpfen hatten. «Wir hatten am Saisonanfang Probleme mit der Antriebseinheit. Uns gefielen gewisse Aspekte des Motor-Verhaltens und der Fahreigenschaften nicht», erklärt der 50-Jährige.

«Aber obwohl wir mit dem hüpfenden Auto zurechtkommen mussten, was den Motor belastete, hatten wir dennoch eine starke Zuverlässigkeit und der Motor funktionierte zur Mitte und zum Ende der Saison sehr gut», stellt Wolff seinen Motor-Ingenieuren ein gutes Zeugnis aus.

Und mit Blick auf die weiteren Rennen in der ersten Saisonhälfte erinnert sich der Österreicher: «Wir hatten in Barcelona ein solides Wochenende. Das Renntempo war ziemlich gut und bis zum Rennen in Budapest haben wir dann viel ausprobiert und wieder verworfen. Wir versuchten, das, was wir in den Daten nicht sahen, mit dem in Einklang zu bringen, was auf der Strecke passierte. Letztlich konnten wir den ersten Teil der Saison mit der Budapest-Pole von George und einem guten Rennen in Ungarn wirklich stark beenden.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format