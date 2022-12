Norbert Haug zu F1 in Deutschland: «Ein Trauerspiel»

Der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug findet klare Worte, wenn es um die Formel-1-Zukunft aus deutscher Sicht geht. Der 70-Jährige weiss, was getan werden muss.

Gleich zwei Deutsche haben sich nach der Saison 2022 aus dem Formel-1-Startfeld verabschiedet: Sebastian Vettel kehrte dem GP-Zirkus den Rücken, Mick Schumacher muss sich nach dem Verlust seines Haas-Cockpits mit der Testfahrer-Rolle begnügen. Immerhin kehrt Nico Hülkenberg als Schumacher-Nachfolger auf die Startaufstellung zurück. Dennoch sieht die Formel-1-Zukunft in Deutschland nicht rosig aus, wie Norbert Haug betont.

In seiner Kolumne auf «www.rnd.de» schreibt der frühere Mercedes-Motorsportdirektor: «Die Formel 1 hat sich in Deutschland zu einem Trauerspiel rückentwickelt, für das sich jeder Motorsport-Enthusiast nur fremdschämen kann. Zwischen 1994 und 2016 gab es deutsche Weltmeister wie am Fliessband, sieben Titel von Michael Schumacher, vier in Folge von Sebastian Vettel und schliesslich den bis dato letzten von Nico Rosberg 2016 im Silberpfeil.»

Haug zählt auf: «Mercedes gewann mit seinen Partnerteams McLaren und Brawn GP mit Mika Häkkinen, Lewis Hamilton und Jenson Button vier Fahrer-WM-Titel zwischen 1998 und 2009, das Mercedes-Silberpfeil-Werksteam wurde von 2014 bis 2021 achtmal in Folge Konstrukteurs-Weltmeister und holte dabei sechs WM-Titel mit Hamilton und einen mit Rosberg.»

Und der frühere Kopf des Motorsport-Programms der Sternmarke erinnert sich: «Es gab ein Dutzend Jahre lang Ende der Neunziger und in den 2000ern gleich zwei Formel-1-Rennen in Deutschland pro Jahr, vor voll besetzten Rängen und jeweils über 100.000 Zuschauern, und bei RTL schauten zwölf Millionen Interessierte statt wie heute drei Millionen zu. Noch 2010 gab es sieben deutsche Formel-1-Fahrer in einer Saison.»

«Heute gibt es mit Nico Hülkenberg noch einen in einem allenfalls zweitklassigen Team und mit Mick Schumacher einen hoffnungsvollen Ersatzfahrer – aber das zumindest im richtigen Team. Einen deutschen Grand Prix gibt es schon lange nicht mehr. Ein eifernder grüner Automobilverweigerer hätte keine weniger ambitionierte und weniger erfolgreiche deutsche Formel-1-Strategie entwickeln können. Was ausdrücklich das Mercedes-Silberpfeil-Werksteam ausnimmt, das – richtigerweise – aus England operiert und zwei grossartige englische Fahrer hat», spricht Haug Klartext.

Und der 70-Jährige stellt klar: «Audi, wir haben ein Problem, kann ich da nur sagen. Audi, die 2026 in die Formel 1 kommen werden, Mercedes, der ADAC, der AvD, deutsche Sponsoren und alle sogenannten Stakeholder sollten kräftig in die Hände spucken, Nachwuchsarbeit betreiben und gemeinsam dafür sorgen, dass die Autonation Deutschland nicht endgültig die Beute der Autohasser wird, die missachten, dass der Wohlstand im Land zu einem Grossteil dank des Automobils und seinen Export-Erfolgen generiert wurde und trotz aller Torpedierungsversuche der Automobilverweigerer auch weiter generiert wird.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format