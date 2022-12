Lewis Hamilton: Liebeserklärung an die Fans

Auch wenn das Jahr 2022 für Lewis Hamilton nicht gut lief, konnte sich der siebenfache Weltmeister immer auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. Der Mercedes-Star bedankt sich mit netten Worten dafür.

Das Formtief von Mercedes-Star Lewis Hamilton in diesem Jahr hat nichts an der grossen Popularität des siebenfachen Champions geändert – im Gegenteil. Der Mercedes-Star darf sich immer noch über viel Unterstützung freuen. Auf Twitter folgen ihm mehr als 7,95 Millionen Leute, auf Instagram sind es sogar 31 Millionen Fans, die dem 103-fachen GP-Sieger folgen.

Entsprechend viel Zuspruch bekam Hamilton während der Saison in diesem Jahr, in der er zum ersten Mal in seiner GP-Karriere ohne Sieg geblieben ist. Die Fans sorgten aber dafür, dass 2022 in gewisser Hinsicht dennoch als Erfolg verbucht werden kann, wie der 37-jährige Brite in seinem grossen Saisonrückblick-Interview des Teams betont.

«Ich glaube, das war das beste Jahr meiner Karriere, was die Unterstützung der Fans angeht. Es gab so viel Liebe, und das ist in einer Situation, in der die Welt eine wirklich harte Zeit durchmacht, so wertvoll. Zu sehen, wie sich alle für unseren Sport begeistern, Wochenende für Wochenende, das ist so schön», schwärmt der Silberpfeil-Star.

Und Hamilton fügt an: «Ich habe noch nie so viele begeisterte und leidenschaftliche Fans gesehen, und die Unterstützung fühlt sich an, als ob sie noch grösser als zuvor wäre. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr denn je gemeinsam eine Reise unternommen haben.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format