Aston Martin Team: Andrew Green als Erfolgsfaktor

Im April wechselte Dan Fallows von Red Bull Racing zu Aston Martin, um die Position des Technik-Direktors zu übernehmen. CTO Andrew Green spielt aber weiterhin eine Schlüsselrolle im Team, wie er betont.

Mehr als 15 Jahre stand Aerodynamik-Spezialist Dan Fallows in Diensten von Red Bull Racing, doch im April wechselte der Ingenieur die Fronten und kümmert sich seitdem bei Aston Martin um die technische Leitung. Trotz des Neuzugangs änderte sich aber nichts an der Rolle des langjährigen Aston Martin-Ingenieurs Andrew Green.

Der CTO ist eine Schlüsselfigur im Rennstall aus Silverstone, wie Fallows betont: «Andrew ist immer noch unser Chief Technical Officer und stark an der Entwicklung beteiligt. Wir sind dabei, ein Team aufzubauen, und das betrifft die Designer, die Aero-Abteilung und auch das leitende technische Team.»

«Andrew verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz, und er versteht es sehr gut, uns auch als Führungsteam zusammenzuschweissen. Eine seiner Aufgaben, die mir am liebsten sind, ist es, mir über die Schulter zu schauen und mir immer wieder zu sagen: 'Hast du dies getan, hast du das getan?‘», erklärt der Ingenieur.

Und Fallows schwärmt: «Wenn wir Gespräche geführt haben, in denen wir klären mussten, wie wir in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten, hat er das alles fantastisch geregelt. In dieser Aufsichtsfunktion war er von unschätzbarem Wert.»

