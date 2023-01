Ken Block ist tot, Jenson Button unter Schock

Der US-amerikanische Offroad-Fahrer und Drift-Künstler Ken Block ist gestorben – nach einem Unfall mit einem Snowmobil in der Nähe seines Anwesens in Utah. Formel-1-Champion Jenson Button ist schockiert.

Das Jahr hat mit sehr traurigen Nachrichten aus den USA begonnen: Wie die Polizei des Wasatch County (Utah) bestätigt, ist bei einem Unfall der Offroad-Fahrer Ken Block tödlich verletzt worden. Der vielseitige Kalifornier war eine schillernde Figur, dessen Lenkradkünste auch Formel-1-Champions wie Lewis Hamilton und Jenson Button verblüfft haben.

Die letzten Tage seines Lebens verbrachte Block auf seinem Anwesen im Bundesstaat Utah. Noch Stunden vor seinem Unfall hatte er Bilder seiner 16-jährigen Tochter veröffentlicht, mit welcher er einen 1985er Audi Quattro restauriert hatte. Und er schwärmte über die prachtvolle Winterlandschaft in Utah.

In einer Stellungnahme des Büros des Wasatch County Sheriffs wird mitgeteilt: «Ken Block fuhr in der Gegend von Mill Hollow einen steilen Hang hoch, worauf sein Snowmobil umkippte und den Fahrer unter sich begrub.» Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Die Renn- und Rallye-Gemeinde ist bestürzt. Formel-1-Weltmeister Jenson Button schreibt: «Ich stehe unter Schock, ich kann es nicht fassen, dass Ken Block von uns gegangen ist. Was für ein fabelhaftes Talent – egal ob auf Asphalt, Schotter, ob bei Drifts oder Sprüngen oder Stunts. Ken war ein Visionär mit einem ganz eigenen Stil und einem ansteckenden Lachen. Der Sport hat einen seiner Besten verloren, aber vor allem einen grossen Mann.»



Auch Lewis Hamilton staunte über das Können von Ken Block, die beiden lieferten sich beim Top Gear Festival auf Barbados 2014 ein Schau-Duell, Lewis im Mercedes-Silberpfeil, Block im Ford.



Ken Block aus Long Beach (Kalifornien) kam durch die US-amerikanische Motocross-Legende Travis Pastrana zum Rallye-Sport. Er wurde zu einem der besten Rallye- und Rallycross-Piloten der USA, 2011 trat er auch in der Rallye-WM an.



Weltweit berühmt aber wurde Block durch seine Videos als Geschicklichkeits-Fahrer. Videos mit seinen Driftkünsten wurden auf YouTube 250 Millionen Mal angeschaut, die Bilder, wie er durch gesperrte Abschnitte von San Francisco zischte, vorbei an einigen der berühmtesten Plätze der Stadt, gingen um die Welt. Der von DC Shoes produzierte Film ist noch heute überaus eindrucksvoll und zeigt, wieso Ken Block als einer der weltweit besten Drift-Künstler galt.



Ken Block war einer der Mitgründer von DC Shoes (Schuhe, Kleider und Accessoires für Skateboard, Snowboard, BMX und Motorrad). Er war auch beratend tätig bei der Entwicklung von Videospielen.



Ken Block hinterlässt seine Frau Lucy und drei Kinder.