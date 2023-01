Ken Block tot, Lewis Hamilton ist «am Boden zerstört»

​Am 2. Januar ist der US-amerikanische Offroad-Star Ken Block (55) bei einem Unfall mit seinem Snowmobil ums Leben gekommen. Mercedes-Star Lewis Hamilton kann es noch immer nicht fassen.

Der US-amerikanische Offroad-Pilot und Driftkünstler Ken Block war Anfang 2023 mit seinem Snowmobil unterwegs, so wie unzählige Male zuvor auf seinem Anwesen in Utah. Aber dann passierte es – Block fuhr in der Gegend von Mill Hollow (Bundesstaat Utah) einen steilen Hang hoch, worauf sein Snowmobil umkippte und den Fahrer unter sich begrub. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Der Kalifornier aus Long Beach kam durch die US-amerikanische Motocross-Legende Travis Pastrana zum Sport, wurde zu einem der besten Rallye- und Rallycross-Piloten der USA, trat 2011 sogar in der Rallye-WM an. Weltweit berühmt jedoch wurde Block durch seine Lenkradkünste als Geschicklichkeits-Fahrer. Videos mit seinen Drifts wurden auf YouTube 250 Millionen Mal angeschaut, die Bilder, wie er durch gesperrte Abschnitte von San Francisco zischte, vorbei an einigen der berühmtesten Plätze der Stadt, gingen um die Welt.

Bei einem solchen Show-Anlass lernte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton den Amerikaner kennen. Die Produzenten der gleichnamigen Sendung veranstalteten auf Barbados 2014 das «Top Gear Festival» und baten zum ungewöhnlichen Duell – Lewis in einem 2012er Silberpfeil (damals mit 800 PS starkem V8-Saugmotor), Block im 600 PS starken Rallycross-Ford Fiesta, ein Drift-Zweikampf von Ausnahmekönnern.

Natürlich brachte Hamilton die Kraft des Grand-Prix-Rennwagens kaum auf die Bahn, auf dem engen, staubigen Kurs. Aber wie Hamilton quer um die Ecken geschossen kam, das fand auch Ken Block klasse.



Hamilton bewunderte den Fahrstil des Amerikaners, Block war ohnehin seit Jahren ein Fan des Formel-1-Piloten. Sie verstanden sich auf Anhieb prächtig.



Umso fassungsloser ist der 103-fache GP-Sieger Hamilton nach den traurigen Nachrichten aus Amerika. Der Engländer hat sich so an seine Fans gewendet:



«Ich habe vom Verlust eines teuren Freundes erfahren. Ich bin am Boden zerstört, dass Ken Block von uns gegangen ist. Er war ein so wunderbarer Mensch und hat alles aus dem Leben geschöpft, was es zu bieten hat.»



«Nie werde ich unser erstes Treffen vergessen, seine Positivität, sein unglaubliches Talent am Lenkrad. Wir sind zusammen Ski gelaufen und waren in Kanada auf dem Snowboard. Der Respekt für einander war gewaltig.»



«Die Menschen werden Ken Block vermissen. Ich bin in meinen Gedanken bei seiner Familie. Er ist zu früh gegangen. Ruhe in Frieden, Ken.»