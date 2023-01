Lewis Hamilton (Mercedes): Alte Liebe rostet nicht

​Formel-1-Star Lewis Hamilton hat 2022 kein Rennen gewonnen. Und er geht davon aus, dass der Gegenwind für Mercedes in der kommenden Saison eher noch stärker wird – wegen einer alten Liebe.

Beim WM-Finale von Abu Dhabi 2022 wurde Tatsache, was viele Hamilton-Fans kaum für möglich gehalten hätten: Erstmals seit 2002 im Automobilsport hat Lewis Hamilton kein Rennen gewonnen. Es passte zu seiner verpatzten Saison 2022, dass der Mercedes-Star beim WM-Ausklang auf dem Yas Marina Circuit kurz vor Schluss aufgeben musste, wegen eines Hydraulikdefekts.

Der 103-fache GP-Sieger sagte: «Ich habe bis zum Schluss fest daran geglaubt, dass ich vielleicht noch eine Chance haben würde. Es ist wichtig, dass man in schwierigen Zeiten die Hoffnung nicht aufgibt, die Ärmel hochkrempelt und weiterschuftet.»

Hamilton hat die Probleme von Mercedes 2022 nie schöngeredet, aber er hat sich auch immer vor sein Team gestellt und betont, wie sehr er die harte Arbeit aller Fachkräfte zu schätzen weiss. Es gab keine Schuldzuweisungen, und über sich selber sagt er: «Ich muss mir nichts vorwerfen. Aber für mich fasst dieses letzte Rennen das ganze Jahr sehr schön zusammen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gewiss wäre es schön gewesen, meine Serie fortzusetzen. Aber seien wir mal ehrlich – ein Sieg wäre ohnehin nicht genug gewesen.»

Lewis Hamilton landete auf WM-Rang 6, so weit hinten war der Mercedes-Superstar in der Königsklasse noch nie. Er wurde überdies von seinem jungen Mercedes-Stallgefährten George Russell geschlagen. Lewis weiter: «2022 war so schwierig. Als wir erstmals unter die besten Fünf kamen, fühlte es sich für uns wie ein Sieg an. Als wir es erstmals aufs Podest schafften, fühlte es sich wie ein Sieg an. Zweite Ränge fühlten sich wie Siege an. Du musst dich an die positiven Gefühle klammern.»



Der 37-jährige Brite gibt sich demütig: «Ich fühle eine grosse Wertschätzung für die ganzen Teams, die ohne Unterlass versuchen, sich zu verbessern. Ich kann besser nachvollziehen, wie es sich anfühlt, ein Auto auf die Räder gestellt zu haben, das nicht so schnell ist wie erwartet; und dann zu versuchen, es weiter nach vorne zu bringen.»



Ein Team, das Hamilton dabei immer auf dem Radar hat, ist jener Rennstall, mit dem er 2007 sein GP-Debüt gegeben hat – McLaren, seine alte Liebe. «Ich gucke immer, wo McLaren liegt. Dort hat für mich alles angefangen, und ich möchte, dass es für sie gut läuft, auch wenn sie heute ein Gegner sind. Es gibt Tage, an welchen sie sich schwertun, und das macht mich traurig. Denn du vergisst dein erstes Team nie.»



Auf die Frage, wem er neben den Top-Teams Red Bull Racing und Ferrari 2023 zutraue, ein Wörtchen um die Spitze mitzureden, sagt Lewis Hamilton: «Grundsätzlich hoffe ich, dass wir in der WM einen Dreikampf erleben werden, also dass auch wir von Mercedes da mitmischen. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn auch McLaren und Alpine da vorne auftauchen würden.»





Lewis Hamilton: 140 Siege in 20 Jahren

2002: Formel Renault – 4 Siege

2003: Formel Renault – 10 Siege

2004: Formel 3 – 2 Siege

2005: Formel 3 – 16 Siege

2006: GP2 – 5 Siege

2007: Formel 1 – 4 Siege

2008: Formel 1 – 5 Siege

2009: Formel 1 – 2 Siege

2010: Formel 1 – 3 Siege

2011: Formel 1 – 3 Siege

2012: Formel 1 – 4 Siege

2013: Formel 1 – 1 Sieg

2014: Formel 1 – 11 Siege

2015: Formel 1 – 10 Siege

2016: Formel 1 – 10 Siege

2017: Formel 1 – 9 Siege

2018: Formel 1 – 11 Siege

2019: Formel 1 – 11 Siege

2020: Formel 1 – 11 Siege

2021: Formel 1 – 8 Siege

2022: Formel 1 – kein Sieg





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format