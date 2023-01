Ferrari-Sponsoren für 2023: Zwei neue Partner

​Ferrari nimmt erst am 9. Januar die Arbeit wieder auf, aber auf der Homepage des berühmtesten Rennstalls der Welt ist zu entdecken – zwei Sponsoren sind verschwunden, zwei neue sind hinzugekommen.

In den vergangenen Tagen kursierte im Internet: Ferrari müsse für die Saison 2023 mit dem Verlust von mehr als 50 Millionen US-Dollar auskommen, weil Abkommen mit zwei Geldgebern nicht verlängert worden seien. Natürlich wird dabei ausser Acht gelassen, dass keine Formel-1-Geldgeber oder deren Partner-Rennställe über Details wie den finanziellen Umfang eines Vertrags informieren.

Was aber auf der Ferrari-Homepage des Formel-1-Rennstalls auffällt – in der Liste der Partner sind tatsächlich zwei Firmen nicht mehr zu sehen und gemessen an der GP-Saison 2022 zwei andere hinzugekommen.

Nicht mehr da ist die Kryptowährung Velas (früher auf dem Heckflügel zu sehen und auch auf den Overalls von Charles Leclerc und Carlos Sainz), und auch die Marke Snapdragon (Halbleiter) des kalifornischen Herstellers Qualcomm wird nicht mehr beworben.

Neben langjährigen Ferrari-Weggefährten wie Mineralöl- und Schmierstoff-Partner Shell sowie der Bank Santander sind frisch dabei: Bitdefender aus Rumänien (Datenschutz-Software) und die indische Firma HCL (ebenfalls Software). HCL gab die Partnerschaft mit Ferrari im vergangenen November bekannt, das Firmen-Logo prangte schon beim WM-Finale von Abu Dhabi auf den roten Rennwagen.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit





Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format