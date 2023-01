Nico Rosberg: Keine Langeweile im vergangenen Jahr

Obwohl Formel-1-Champion Max Verstappen im vergangenen Jahr einen neuen Rekord für die meisten Saisonsiege aufgestellt hat, kam beim 2016er-Weltmeister Nico Rosberg keine Langeweile auf.

Die Formel-1-Piloten haben im vergangenen Jahr die erste Saison mit dem neuen Regelwerk bestritten, das eine neue Fahrzeuggeneration hervorgebracht hat. Und obwohl Red Bull Racing und Max Verstappen speziell nach der Sommerpause einen Sieg nach dem anderen eingefahren haben, fällt die Bilanz von Nico Rosberg positiv aus.

«Für mich war das Formel-1-Jahr 2022 fantastisch. Es war eine grossartige Saison», schwärmt der Deutsche gegenüber «Formula1.com». «Auch wenn ein Fahrer so sehr dominiert hat, wurde es nicht wirklich langweilig. Es war einfach die ganze Zeit so interessant, so aufregend, so viele Dinge haben sich verändert - es war grossartig.»

«Ich denke, die Regeländerungen haben wirklich sehr gut funktioniert, um das Überholen zu erleichtern - das können wir bestätigen. Die Verantwortlichen haben grossartige Arbeit geleistet, unter der Leitung von Ross Brawn, also vielen Dank an Ross und das Team für die Mühe, die sie sich gemacht haben», betont der Weltmeister von 2016.

Tatsächlich wurde 2022 deutlich öfter überholt als noch im Jahr zuvor. 2021 zählten die Formel-1-Statistiker 599 Positionswechsel, im vergangenen Jahr sahen die Fans 785 Überholmanöver von den GP-Stars. «Es wurde viel mehr überholt, und das ist wirklich ein Beweis dafür, wie gut die neuen Regeln funktionieren», kommt Rosberg zum Schluss.

