Charles Leclerc: Keine Sorgen wegen Teamchef-Wechsel

Obwohl Ferrari mit Frédéric Vasseur einen neuen Teamchef bekommt, macht sich Charles Leclerc keine Sorgen um die Arbeit an der Strecke. Er ist sich sicher: Der Wechsel wird reibungslos verlaufen.

Ende November bestätigte Ferrari den Abgang des bisherigen Teamchefs Mattia Binotto am 31. Dezember. Sein Nachfolger wurde schnell gefunden: Frédéric Vasseur wird künftig das Zepter im ältesten GP-Rennstall der Welt schwingen. Für Charles Leclerc steht fest: Der Wechsel in der Teppichetage wird sich nicht auf die Arbeit an der Strecke auswirken.

Der Monegasse erklärte bei der FIA-Preisverleihung zwar: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie lange es dauert, bis sich der neue Teamchef eingewöhnt hat, denn einen Teamchef-Wechsel habe ich noch nie erlebt. Es wird wohl etwas Zeit brauchen, bis sich der Teamchef an das System und an Ferrari gewöhnt hat, denn es ist eine riesige Mannschaft.»

Gleichzeitig betonte der fünffache GP-Sieger: «Aber ich denke, wenn es richtig gemacht wird, werden wir auf der Strecke nicht darunter leiden. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein reibungsloser Übergang wird.»

Seinem neuen Chef traut Leclerc viel zu: «Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung mit Fred antworten, die immer gut war. Ich arbeitete schon in den Nachwuchsklassen mit ihm, er glaubte an mich und wir hatten immer eine gute Beziehung. Er war immer sehr direkt und ehrlich, was ich an ihm schätze.»

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format