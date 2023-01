3 US-Rennen pro Jahr: Das sagt Günther Steiner

Für Haas-Teamchef Günther Steiner steht fest: Die Formel 1 verstärkt die Präsenz in Nordamerika zum richtigen Zeitpunkt. Aber der Südtiroler weiss auch: Der WM-Kalender kann nicht endlos erweitert werden.

Das Haas-Team ist der einzige Rennstall aus Amerika im Formel-1-Feld, entsprechend erfreut ist Günther Steiner über das Vorhaben der Formel-1-Verantwortlichen, die US-Präsenz der Vierrad-Königsklasse weiter auszubauen.

Dass der WM-Kalender immer mehr Rennen umfasst, sieht er aber auch als grosse Herausforderung. Gleichzeitig betonte der Südtiroler: «Die Nachfrage ist vorhanden. Die Fans wollen sehen, was wir tun, und das ist das grösste Kompliment, das sie uns machen können.»

«Und wir müssen hart arbeiten, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen», fügte der 57-jährige Teamchef an. «Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt für drei Rennen in Amerika, Der Sport erfreut sich besonders bei den US-Fans grosser Beliebtheit. Mehr Rennen sind sicherlich gut», sagte der Teamchef des US-Rennstalls mit Blick auf die WM-Läufe in Austin, Miami und Las Vegas.

«Jedes Rennen hat seine Eigenheiten, es ist keine Neuauflage der anderen US-Läufe», sagt Steiner über den neuen GP in Las Vegas. «Die USA sind auch ein sehr grosses Land, deshalb glaube ich nicht, dass sich die Rennen in die Quere kommen. Die beiden WM-Läufe, die wir in Austin und Miami haben, sind sehr gut und ich denke, dass auch Las Vegas eine gute Show liefern wird.»

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format