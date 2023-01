Aktuelle Formel-1-Autos: Spassfaktor kleiner?

Geht es nach Alpine-Pilot Esteban Ocon, macht die aktuelle Formel-1-Fahrzeuggeneration weniger Spass als die vorherige. Der Franzose übt aber nicht nur Kritik an den aktuellen GP-Rennern.

Im vergangenen Jahr setzten die Formel-1-Verantwortlichen einige einschneidende Änderungen an den technischen Regeln um, die dafür sorgten, dass eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz kam.

Das Ziel: Die Fans sollten dank des neuen Regelwerks mehr Action auf der Strecke erleben. Und die meisten Fahrer, Teamchefs und Beobachter kamen nach der Saison zum Schluss, dass dieses Ziel auch erreicht wurde.

Die Arbeit am Steuer wurde dadurch aber nicht besser, wie Esteban Ocon etwa betonte. Der Alpine-Pilot aus Frankreich erklärte auf die Frage, ob die neuen Autos mehr Fahrspass bieten als ihre Vorgänger: «Leider nein, sie sind schwer und man hat weniger Grip.»

Allerdings schlug der 26-Jährige nicht nur kritische Töne an: «Der Reifenabbau ist geringer, würde ich sagen, und das ist etwas Gutes. Und ausserdem war dies nun das erste Jahr mit den neuen Regeln. Ich denke, das wird sich bessern und hoffe, dass unser Auto für dieses Jahr ein Schritt in die richtige Richtung ist.»

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format