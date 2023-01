Formel 1 und MotoGP 2023: Viele Überschneidungen

Motorsport-Fans, die sich für die Formel 1 und die MotoGP interessieren, müssen sich entscheiden, denn auch in diesem Jahr finden mehrere Rennen der Motorrad-WM und der Formel 1 an den gleichen Rennwochenenden statt.

In dieser Saison sollen mehr Rennen denn je stattfinden. Der Wunsch der Formel-1-Verantwortlichen ist es, einen Ersatz für das abgesagte Rennen in China zu finden. Gelingt das, umfasst der WM-Kalender 24 Rennwochenenden.

Und weil auch die MotoGP-Stars 21 Saisonläufe bestreiten, gibt es entsprechend viele Terminüberschneidungen. Gleich elf Kräftemessen der Vierrad- und Zweirad-Königsklassen gehen an den gleichen Wochenenden über die Bühne.

Die neuen MotoGP-Events in Kasachstan und Indien überschneiden sich mit den Formel-1-Veranstaltungen in Silverstone und Singapur. Auch das Formel-1-Rennwochenende in Las Vegas findet gleichzeitig wie eine MotoGP-Veranstaltung statt.

Allerdings wird das Rennen der Vierrad-Stars in der US-Metropole am Samstag ausgetragen, die Grands Prix der Motorrad-WM in Katar werden wie gewohnt am Sonntag über die Bühne gehen. Eine Formel-1-Rückkehr feiert der Katar-GP in der Vierrad-WM, nachdem dieser im vergangenen Jahr im Kalender fehlte.

Die Strecke in Losail wurde angepasst, mehrere Randsteine und Streckenbegrenzungen wurden verändert, genauso wie die Boxeneinfahrt. Zudem wechselten Boxengebäude und Haupttribüne jeweils die Seite. Das Rennen auf dem Losail International Circuit geht am gleichen Tag wie die WM-Läufe aller Motorrad-WM-Klassen in Indonesien statt.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Dschidda

02.04. Australien-GP, Melbourne (MGP Argentinien)

16.04. TBC* (MotoGP Texas)

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku (MotoGP Jerez)

07.05. Miami-GP, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Imola

28.05. Monaco-GP, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Montreal (MotoGP Deutschland)

02.07. Österreich-GP, Spielberg

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone (MotoGP Kasachstan)

23.07. Ungarn-GP, Budapest

30.07. Belgien-GP, Spa

27.08. Niederlande-GP, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Monza (MotoGP Catalunya)

17.09. Singapur-GP, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka (MotoGP Indien)

08.10. Katar-GP, Doha

22.10. Austin-GP, Austin (MotoGP Australien)

29.10. Mexiko-GP, Mexiko-Stadt (MotoGP Thailand)

05.11. Brasilien-GP, Interlagos

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas (19.11. MotoGP Katar)

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Island (MotoGP Valencia)



*Austragungsort wird noch bekanntgegeben