Formel 1: Die Gewichtsprobleme der GP-Stars

Alle Formel-1-Stars sind topfit, doch nicht jedem fällt es leicht, das erforderliche Niveau zu halten, wie Formel-1-Champion Max Verstappen erklärt. Der Red Bull Racing-Star sagt auch, was ihm Mühe bereitet.

Am Steuer ihrer Formel-1-Renner leisten die GP-Stars Schwerstarbeit und entsprechend fit müssen die Piloten sein, die sich in der Königsklasse messen. Alle Fahrer im Feld sind topfit, doch sie müssen nicht gleich viel dafür tun, wie Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bei den Kollegen von «Viaplay F1 Talks» betont.

«Einige Fahrer haben in dieser Hinsicht Glück, sie können essen, was sie wollen. Dann müssen sie einfach etwas mehr trainieren, um ihre Muskeln nicht zu verlieren. Sobald du weisst, was dein Körper braucht, musst du entsprechend trainieren», erklärt der 25-jährige Niederländer.

Und der Red Bull Racing-Pilot verrät, dass sein Landsmann Nyck de Vries und Williams-Fahrer Alex Albon hart arbeiten müssen, um ihre Muskelmasse zu halten. «Ich tausche mich oft mit Nyck aus und weis deshalb, dass er viel trainieren muss, um seine Muskeln zu halten. Wenn er ein paar Tage oder Wochen nicht so hart trainiert, verliert er viel Muskelmasse. Auch bei Alex war das so, er hat einige Protein-Shakes genutzt, um seine Muskeln zu halten.»

Bei ihm sei es genau anders, berichtet Verstappen: «Für mich ist es das Gegenteil, ich verliere nicht viele Muskeln und ich hatte auch keine Probleme, ein Rennauto zu lenken. Vielmehr ist es für mich schwierig, mein Gewicht am Limit zu halten.»

