Ein Jahr GP-Pause: Mark Webber warnt Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo wird nach dem Verlust seines McLaren-Cockpits ein Jahr als Red Bull Racing-Testfahrer am Streckenrand verbringen. Sein Landsmann Mark Webber warnt: Die Pause wird sich lange anfühlen.

Es hatte sich abgezeichnet, dass Daniel Ricciardo sein Cockpit beim McLaren-Team für Oscar Piastri wird räumen müssen. Denn einerseits liessen die Leistungen des 33-jährigen Australiers zu wünschen übrig, andererseits entschied sich sein junger Landsmann, sein erstes Formel-1-Jahr mit dem Traditionsrennstall aus Woking zu bestreiten.

Ricciardo hätte durchaus einen anderen Platz in der Startaufstellung finden können, entschied sich aber, zu Red Bull Racing zurückzukehren und dort die Rolle des Testfahrers zu bekleiden. Das Ziel des achtfachen Siegers lautet, in einem Jahr als Stammfahrer zurückzukehren und die Pause zu nutzen, um neue Kräfte und Motivation zu sammeln.

Ricciardos Landsmann Mark Webber warnt den WM-Elften von 2022 aber: Die einjährige Auszeit wird sich lange anfühlen. Im Gespräch mit dem Kollegen von «Speedcafe.com» sagt der 46-Jährige, der sich als Manager um Piastris Belange kümmert: «Daniel hat selbst gesagt, dass er eine Pause braucht. Er muss wieder neue Motivation und Energie finden, um zurückzukehren.»

«Es ist gut, dass er bereit ist, am Streckenrand zu bleiben, um seine Motivation neu zu beurteilen. Ich denke, es ist eine grossartige Gelegenheit für ihn, dies in einem Umfeld zu tun, das er gut kennt, und er wird zweifellos gut für die Marken sein. Er ist weltweit wahnsinnig beliebt», betont Webber.

Gleichzeitig warnt der GP-Veteran aber auch: «Ein Jahr Pause wird sich lange anfühlen, aber das könnte auch gut für ihn sein, weil er das vielleicht braucht, um die richtigen Entscheidungen für 2024 zu treffen.»

